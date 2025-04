Leonardo e Poliana Rocha se divertem ao revelar segredos da vida a dois

Em entrevista recente, Leonardo e Poliana Rocha detalharam a rotina em casal e expressaram carinho pelos netos: "Muito bom"

Em entrevista recente ao Portal LeoDias, Poliana Rocha e Leonardo se divertiram ao falar sobre a “disposição” do cantor sertanejo após os shows . O casal também declarou seu amor incondicional pelos netos e revelou o segredo para um relacionamento – quase – sem brigas.

“A gente briga demais é dentro do quarto. Fora não, a gente deixa as brigas para casa”, explicou Leonardo. “Desde que eu deixei de beber, a gente não briga mais”, acrescentou Poliana.

Ainda durante o bate-papo, eles não deixaram de mencionar o enorme carinho pelos netos. ”Eles [Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo] estão muito bem e em breve nós vamos visitá-los. E tenho certeza que vai ser muito bom”, celebrou a esposa do cantor.

E sobre o artista voltar para casa com a mesma energia dos palcos, Poliana garantiu: “Ele chega com a adrenalina alta, na disposição, aí tem que esperar um pouquinho para ele relaxar e pegar no sono”, disse ela.

“Ela não tá falando de sono não, tá falando de disposição, de tr*p*r mesmo. Para pegar no sono eu durmo dentro do avião já", brincou Leonardo.

Leonardo ganha presente da família de Silvio Santos

O cantor Leonardo ganhou um presente especial da família de Silvio Santos. Na quarta-feira, 02, durante um show, a esposa dele, a influenciadora Poliana Rocha, registrou o momento em que ele ganhou um mimo da família Abravanel e postou em seus stories.

No camarim, a loira gravou o esposo segurando um quadro com foto dele ao lado do irmão Leandro e do eterno dono do baú. "Já chegou sendo mimado pela família Abravanel", registrou a mãe de Zé Felipe o momento nos bastidores. Veja!

