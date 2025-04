Letícia Cazarré mostra detalhes da festa de aniversário do filho

Em suas redes sociais, Letícia Cazarré mostrou alguns detalhes da festa de aniversário do filho Estevão, que completou um ano

Em suas redes sociais, Letícia Cazarré sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 855 mil seguidores. Nesta quinta-feira, 3, ela mostrou alguns detalhes da festa de um ano do filho Estêvão, fruto do seu casamento com Juliano Cazarré. O evento aconteceu há cerca de um mês.

O pequeno ganhou uma festa com uma decoração toda em tons de azul claro e elementos de cavalo. Os doces foram todos personalizados com o tema e as crianças presentes ainda contaram com um pula pula para brincar bastante.

"Você sabe que está com a vida animada quando demora um mês para postar as fotos do aniversário de um ano do filho! Estêvão estava muito feliz nesse dia e a festa ficou do jeito que eu amo! Nossa inspiração para a decoração foi o quartinho dele, ficou super delicado", escreveu a mamãe coruja na legenda.

Além de Estêvão, Letícia e Juliano também são pais de Vicente, de 15 anos, Inácio, de 12, Gaspar, de cinco anos, Maria Madalena, de quatro, e Maria Guilhermina, de dois anos.

Decisão importante

Na quarta-feira, 2, Letícia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, com quem já é casada há 13 anos, publicou um vídeo nas redes sociais em que falou sobre uma escolha que precisou fazer para salvar seu casamento. A influenciadora contou que decidiu deixar um cargo público para acompanhar o marido em uma nova fase profissional.

"Há 10 anos, eu tomei uma decisão que podia custar o meu casamento. Eu precisava escolher: continuava no meu concurso público, uma vaga que tinha sido super difícil de conquistar; ou eu pedia demissão e me mudava para uma outra cidade para acompanhar meu marido em um trabalho novo", revelou Letícia.

A influenciadora admitiu que tomar essa decisão não foi nada fácil. Ela já estava estabilizada na cidade que gostava, com um ótimo salário e uma jornada de trabalho de apenas seis horas por dia. Além disso, enfrentou a resistência de muitas pessoas, especialmente porque, na época, tinha dois filhos pequenos. Em busca de clareza, decidiu correr no Parque da Cidade, em Brasília, percorrendo 20 km até finalmente concluir que sua família deveria ser sua prioridade.

"Fui embora, porque trabalho a gente arranja outro. Concurso a gente passa de novo, mas a minha família e o meu casamento são os únicos que são para vida toda", disse.

Letícia, no fim, mudou de carreira, dedicando-se à moda. Ela atuou em revistas nacionais, lançou sua própria publicação e teve a oportunidade de viajar por diversos países.

