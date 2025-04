BBB 25: Vitória Strada fica emocionada ao falar sobre carreira: 'Eu não acreditava'

Antes da visita de Deborah Secco, a atriz Vitória Strada se comove e faz uma reflexão sobre sua trajetória profissional até o momento

Na tarde desta quinta-feira, 3, a atriz Vitória Strada pediu para o promotor de eventos Vinícius registrar sua foto no painel da ação comemorativa da TV Globo pelos 60 anos da emissora. Ao ver a homenagem, a artista não conteve as lágrimas e refletiu sobre sua trajetória profissional até hoje.

"Pensar que esse é o lugar que mudou a sua vida e vai continuar mudando", disse o brother enquanto a abraçava.

Os dois seguem para a sala, e Vitória compartilha detalhes sobre sua carreira. "Estar aqui hoje é uma cereja do bolo muito especial. Eu nunca achei, eu não acreditava, eu brincava de atriz desde criança, mas eu não dava vazão a este sonho, porque eu achava que era impossível de acontecer" , apontou.

"Por isso que sempre, todas as oportunidades que me deram, eu agarrei com todas as minhas forças da minha vida. Se hoje eu estou vivendo um sonho, é graças à Globo", acrescenta a artista.

Logo depois, Vitória Strada entra no Quarto Anos 50 e, mais uma vez, não segura a emoção. Em meio às lágrimas, ela recebe o abraço e o conforto de Daniele Hypolito."Essa é uma pessoa que você conhece, que é inspiradora para você. Inspiradora principalmente para a sua profissão", comentou a ginasta.

"Tem coisas que a gente não se acostuma. Todo dia quando eu gravo novela, eu vou falando: 'Estou indo gravar uma novela'. É surreal! Sempre que passa a novela, tem gente que fala que nem assiste depois, eu assisto todo dia a novela que eu faço, a novela que eu não faço, porque é muito especial para mim" , disse Vitória.

Vitória Strada ressalta proficionalismo de Debora Secco

Nesta quinta-feira, 3, Deborah Secco marcou presença na casa do BBB 25 para celebrar os 60 anos de TV Globo. Após a saída da atriz, Vitória Strada destacou o profissionalismo da amiga e falou sobre o sentimento de reencontrá-la.

Leia também: BBB 25: Vitória Strada revela atitude radical de amiga com sua ida para o reality