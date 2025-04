Sabrina Sato relembra casamento em homenagem para Padre Fábio de Melo

Sabrina Sato fez questão de homenagerar Padre Fábio de Melo, que está fazendo aniversário, e relembrou momentos especiais de seu casamento

Em suas redes sociais, Sabrina Sato sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 31 milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 3, a apresentadora postou uma homenagem para Padre Fábio de Melo, que está completando 54 anos. O sacerdote foi o responsável pela celebração do seu casamento com Nicolas Prattes.

A famosa publicou algumas fotos especiais de seu casamento e também mostrou algumas imagens antigas ao lado do amigo.

"Hoje é um dia para celebrar você. Toda vez que escuto sua voz, sinto uma paz imensa no meu coração. Você tem o dom de tocar nossas almas com suas palavras, transmitindo amor, esperança e fé de uma maneira única. Sua generosidade e sua sensibilidade são preciosidades raras neste mundo, e eu me sinto profundamente abençoada por ter você em minha vida. Além de ser um grande sacerdote, você é um amigo querido, um conselheiro sábio e uma presença que ilumina qualquer ambiente com sua bondade. Sou eternamente grata por tudo o que representa para mim e pela brilhante missão que desempenha com tanto amor. Agradeço a Deus todos os dias pela sua existência e por ter tido a honra de ter você celebrando um dos momentos mais importantes da minha vida. Que Deus continue te abençoando abundantemente e te retribua em amor tudo o que você oferece ao mundo. Te amo", escreveu ela.

Lua de Mel

A apresentadora Sabrina Sato voltou de sua lua de mel com Nicolas Prattes quase 15 dias fora do Brasil. Na quarta-feira, 02, a famosa retornou e compartilhou em sua rede social como foi a experiência.

Após alguns dias longe de sua filha, Zoe, de seis anos, fruto do relacionamento vivido com Duda Nagle, a artista contou que sentiu muita falta dela e revelou que pretende fazer mais viagens desse jeito por ter gostado muito.

"Voltei pra casa leve, feliz, amando e cheia de saudade da minha filha. Foi minha primeira lua de mel da vida e agora quero todo ano. Pode ser assim", disse como está se sentindo após ter feito a viagem com o esposo para a África.

