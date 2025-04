Fabiana Justus explica sobre cancelamento de viagem: 'Achei prudente'

Em suas redes sociais, Fabiana Justus voltou a falar sobre o fato de ter cancelado uma viagem para Paris e explicou melhor os seus motivos

Nesta quinta-feira, 3, Fabiana Justus explicou melhor os seus motivos para ter cancelado uma viagem para Paris, na França. A empresária foi diagnosticada com leucemia no início do ano passado e atualmente faz apenas o tratamento de manutenção.

"Passando aqui para explicar melhor o que eu falei ontem à noite. Antes de dormir eu fiquei pensando 'meu Deus, eu estaria no avião' e eu nem sei se eu tinha comentado dessa viagem com vocês. Meus médicos não me proibiram de viajar porque eu não estou impossibilitada de fazer nada graças a Deus. Como eu falei para vocês que eu estou fazendo esse tratamento com corticoide em doses altas para o GVHD leve que eu estou, mas que eles preferiram controlar dessa forma... Eu ia começar esse tratamento agora, então achei muito cedo para sair. Mas é algo muito tranquilo", começou ela.

Em seguida, a famosa ressaltou que foi uma opção sua não viajar. "Estou falando isso porque vi uma matéria que me mandaram e acaba soando de uma forma mais sensacionalista. Achei melhor falar para tranquilizar e vocês não ficarem pensando que mudou alguma coisa. Eu me senti mais segura de fazer isso com a minha rotina aqui em casa, com minha alimentação, meus exercícios. Achei prudente estar perto dos meus médicos, mas foi feeling meu mesmo. Não é uma nova fase do tratamento, eu continuo na minha fase de manutenção. Esse GVHD é algo que é esperado pós transplante e é só um tratamento para controlar isso, que é esperado. Está tudo ótimo", concluiu.

GVHD é uma complicação que pode ocorrer após um transplante de células-tronco e acontece quando as células do doador atacam as células do corpo do receptor.

Cancelamento

Em suas redes sociais, Fabiana Justus sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores. Na quarta-feira, 2, a empresária contou que decidiu cancelar uma viagem para Paris, na França, por motivos de saúde.

"Deitei aqui e percebi que nem comentei com vocês que cancelei uma viagem que eu ia fazer agora para Paris. Hoje eu estaria embarcando para lá. Preferi cancelar para me cuidar por aqui, me senti insegura de sair de perto dos meus médicos nesse momento. E é isso. Faz parte da vida. Fazermos planos, cancelarmos planos. Uma das muitas coisas que aprendi durante todo o processo", disse ela.

