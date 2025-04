Ex-BBB Eva revela se vai falar com quem teve atrito no BBB 25

Fora do BBB 25, Eva visita a Ilha de CARAS e conta se pretende deixar o jogo dentro do confinamento e falar com seus rivais

A ex-BBB Eva esteve na Ilha de CARAS para contar sobre como foi sua experiência no Big Brother Brasil 25, da Globo. Entre um assunto e outro, ela foi questionada se pretende ter contato com quem teve momentos de rivalidade no jogo. Então, a jovem surpreendeu com sua resposta.

Eva declarou que será educada com todo mundo e deixará o jogo dentro do confinamento, mas não promete criar uma amizade com todos. "Eu sempre falei que o que acontecia lá zerava a partir do momento em que cruzava a porta. Eu vou tentar não guardar rancor para a vida. Eu vou ser educada com todo mundo, mas com as pessoas que eu me chateei mais, que eu não esperava, claro que não vou ter a mesma relação das pessoas que eu me identifiquei e vi era verdadeiro. Entende?”, disse ela.

E completou: "Eu não vou destratar ninguém, ser imatura neste ponto, mas é natural não ter proximidade. O que é só jogo, a gente entende. O que passa do jogo, a gente fica um pouco mais receosa de criar uma relação fora da casa”.

Além disso, Eva também contou que já percebeu que sua vida mudou completamente após a experiência do reality show. “Minha vida mudou complemente. Se eu tivesse passado pelo Big Brother e não existisse um pós, já teria mudado, porque o programa muda mesmo, a gente vê o quanto é forte, corajosa. Eu já sabia que eu era corajosa, destemida, mas lá eu me surpreendi ainda mais. Eu sou mais corajosa e mais maluca do que eu pensava. Tem que ser muito doida para participar dessa loucura. Então eu vi o quanto eu sou capaz, mais do que eu imaginava, e o quanto eu sou maluca. Estou muito feliz com o carinho da torcida”, refletiu.

Agora, ela quer viver tudo o que pode e tem direito no pós-BBB. "Eu vou abraçar as oportunidades. Eu amo minha cidade, mas se surgir uma oportunidade legal. A gente não sabe, é cedo, mas estou aberta para ver. Eu sou bailarina, já fotografava para algumas marcas na cidade, já trabalhava como influenciadora, claro que em uma proporção pequena, mas claro que a gente pensa em alavancar esse lado”, disse.

Veja as fotos de Eva na Ilha de CARAS:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eva Pacheco (@evapachecod)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eva Pacheco (@evapachecod)