Sthefany Brito faz linda homenagem ao padrasto: 'Pai de alma'

A atriz Sthefany Brito usou as suas redes sociais para fazer uma linda homenagem para o padrasto Joe, que fez aniversário

Em suas redes sociais, Sthefany Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Casada com Igor Raschkovsky, a atriz é mãe de Antonio Enrico, de quatro anos, e de Vicenzo, de três meses.

No último sábado, 21, a famosa publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que o seu padrasto Joe aparece se divertindo com o filho mais velho.

Na legenda, Sthefany se declarou para o seu segundo pai, que fez aniversário. "Ele chegou na minha vida quando eu tinha quatro anos, desde lá ele esteve do meu lado nos momentos mais importantes e lindos e também os mais difíceis! Ele me ensinou a amar comer tomate com sal, me ensinou a andar de bicicleta sem rodinha… ele faz os melhores sanduíches do mundo e também monta as tábuas de frios mais bonitas! Ele é meu pai, não de sangue, mas de alma, de coração e de outras vidas!!!! Cresci com dois pais, cresci vendo os dois se respeitando e sempre convivendo, cresci com amor em dobro! Era destino", começou ela.

Em seguida, Sthefany comentou sobre o amor que os netos sentem pelo vovô. "Pai, nem lembro minha vida sem você! Você sempre se fez presente, sempre com um sorriso no rosto e um abraço de urso pronto para qualquer momento!!!! E não poderia ser diferente o amor e a paixão que o Enrico tem por você. É um presente presenciar tanto amor entre vocês! Vovô é ídolo, é colo, amor e muitas gargalhadas!!! Te amo e só te desejo saúde saúde saúde para suas costas aguentarem muitos colinhos porque daqui a pouco vai ter mais um pendurado no seu pescoço e apaixonado pelo vovô! Obrigada sempre!!! Te amo desde sempre, para sempre", concluiu.

Declaração

Em sua conta no Instagram, a atriz publicou um vídeo com diversos momentos fofos do filho caçula e celebrou os três meses do pequeno.

"Três meses desse pinguinho de gente que chegou e me mostrou que o amor é capaz sim, de dobrar, triplicar!!!! Nosso olhos brilham quando a gente se olha e me dá um nó na garganta porque penso que jamais poderia viver sem ele! Faltava ele na nossa família!!! Já conhecia esse amor e imaginei que já sabia o que me esperava, mas ele ressignificou muitas coisas dentro de mim!!! Faltava ele para mim! Graças a Deus você chegou meu filho! Que benção ser sua mãezinha e ver esse sorrisinho todo dia no seu rosto!!! Que Deus e Nossa Senhora te cubram de saúde porque amor aqui tem de sobra", se declarou a mamãe coruja.

