Sthefany Brito encanta ao mostrar o trabalho de escola do filho: 'Morrendo'

A atriz Sthefany Brito encantou ao mostrar o lado artístico de Antonio Enrico, de quatro anos, fruto de seu casamento com Igor Raschkovsky. Nesta segunda-feira, 16, a artista compartilhou para os internautas verem um dos trabalhos do pequeno na escola.

No clique compartilhado pela atriz, foi possível ver que uma foto do menino faz parte do trabalho. "Morrendo vendo os trabalhinhos dele no colégio", escreveu a atriz ao compartilhar o registro. Veja:

Sthefany Brito mostra trabalho de escola do filho (Reprodução/Instagram)

O que aconteceu? Sthefany Brito desabafa sobre momento difícil com os filhos

Recentemente, Sthefany Brito contou que passou uma situação delicada com os filhos. O primogênito protagonizou uma cena de ciúmes e ela prometeu fazer algo só com ele, porém quando esse momento chegou, o pequeno estava dormindo.

"Acabei de chegar em casa. Hoje eu fui buscar o Enrico no colégio e eu me programei para ficar com ele um pouco depois, para fazer um programa só nós dois. Ontem ele teve uma crise de ciúmes. Aí eu falei: 'Amanhã vou dar mais atenção para ele, vou passar um tempo só eu e ele'. E foi o que eu fiz hoje. E eu estou gravando esse vídeo porque eu cheguei em casa agora e ele está dormindo. Cheguei com ele dormindo, só que essa hora ontem era o caos na terra. Era cada um chorando de um lado e eu no meio querendo chorar junto porque não tinha o que fazer. Tudo passa, famoso um dia de cada vez. Dias ruins passam, dias bons também", disse ela.

Em outro momento, ela desabafou sobre o cansaço que estava sentindo."Nossa, gente. Eu estou assim... Não sei. Muito cansada. Parece que o Vicenzo tem uns dois anos e a gente está nessa há uns dois anos. Preciso lavar o cabelo também. Hoje, eu estou cansada. Nossa Senhora."

