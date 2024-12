Sthefany Brito celebra três meses do filho: 'Faltava ele'

Sthefany Brito usou as redes sociais para celebrar os três meses do filho Vicenzo, fruto do seu casamento com Igor Raschkovsky

Em suas redes sociais, Sthefany Brito sempre compartilha diversos momentos com seus mais de três milhões de seguidores. Casada com Igor Raschkovsky, a famosa é mãe de Antonio Enrico, de quatro anos, e Vicenzo, que acabou de completar três meses.

Em sua conta no Instagram, a atriz publicou um vídeo com diversos momentos fofos do filho caçula e celebrou os três meses do pequeno.

"Três meses desse pinguinho de gente que chegou e me mostrou que o amor é capaz sim, de dobrar, triplicar!!!! Nosso olhos brilham quando a gente se olha e me dá um nó na garganta porque penso que jamais poderia viver sem ele! Faltava ele na nossa família!!! Já conhecia esse amor e imaginei que já sabia o que me esperava, mas ele ressignificou muitas coisas dentro de mim!!! Faltava ele para mim! Graças a Deus você chegou meu filho! Que benção ser sua mãezinha e ver esse sorrisinho todo dia no seu rosto!!! Que Deus e Nossa Senhora te cubram de saúde porque amor aqui tem de sobra", se declarou a mamãe coruja.

Maternidade real

Em suas redes sociais, Sthefany Brito sempre faz questão de compartilhar a maternidade real. A atriz é mãe de Antonio Enrico, de quatro anos, e Vicenzo, de três meses, frutos do seu casamento com Igor Raschkovsky.

Recentemente, a famosa relatou um momento difícil que passou ao lado dos herdeiros. "Essa paz e silêncio, cinco minutos atrás era choro dos dois lados. Tentei fazer o Enrico dormir antes do banho do Vicenzo, mas ele não dormiu. Vicenzo chorou para mamar e carreguei o Enrico comigo para o quartinho do baby para amamentar. Enrico começou a chorar porque queria que eu deitasse com ele na cama. Vicenzo começou chorar porque Enrico estava chorando", começou.

Em seguida, ela contou que não tem ajuda na hora de fazer os pequenos dormirem. "'Ah, mas você não tem ajuda? Não tem babá?' Tenho sim, mas na hora de dormir aqui não tem para ninguém. É mamãe, mamãe, mamãe. E aí muitas vezes o Enrico ainda não dormiu e tenho que carregar ele comigo para o quarto do Vicenzo... Muitas vezes, ele não quer ir porque quer que eu fique só com ele. Explico e ele vai, mas quer que eu amamente rápido e deite com ele. Ou seja, vira um chororô. E agora, para ajudar Vicenzo chora se está mamando e eu falo ou alguém fala comigo".

Sthefany ainda contou como conseguiu resolver a situação. "E como eu resolvi? No auge do caos, sentei do lado do Enrico (que estava chorando) com o Vicenzo no colo (que também estava chorando) e comecei a fazer um carinho na cabeça do Enrico, e comecei a rezar pedindo que eles se acalmassem, pedindo sabedoria e calma para lidar porque eu realmente não sabia o que fazer. E assim, como o caos se instaurou, em um passe de mágica passou. Os dois dormiram".

