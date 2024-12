Sthefany Brito desabafa sobre maternidade real: 'Caos'

Sthefany Brito relatou um momento difícil que passou ao lado dos filhos Antonio Enrico, de quatro anos, e Vicenzo, de dois meses

Em suas redes sociais, Sthefany Brito sempre faz questão de compartilhar a maternidade real. A atriz é mãe de Antonio Enrico, de quatro anos, e Vicenzo, de dois meses, frutos do seu casamento com Igor Raschkovsky.

Nesta quinta-feira, 5, a famosa relatou um momento difícil que passou ao lado dos herdeiros. "Essa paz e silêncio, cinco minutos atrás era choro dos dois lados. Tentei fazer o Enrico dormir antes do banho do Vicenzo, mas ele não dormiu. Vicenzo chorou para mamar e carreguei o Enrico comigo para o quartinho do baby para amamentar. Enrico começou a chorar porque queria que eu deitasse com ele na cama. Vicenzo começou chorar porque Enrico estava chorando", começou.

Em seguida, ela contou que não tem ajuda na hora de fazer os pequenos dormirem. "'Ah, mas você não tem ajuda? Não tem babá?' Tenho sim, mas na hora de dormir aqui não tem para ninguém. É mamãe, mamãe, mamãe. E aí muitas vezes o Enrico ainda não dormiu e tenho que carregar ele comigo para o quarto do Vicenzo... Muitas vezes, ele não quer ir porque quer que eu fique só com ele. Explico e ele vai, mas quer que eu amamente rápido e deite com ele. Ou seja, vira um chororô. E agora, para ajudar Vicenzo chora se está mamando e eu falo ou alguém fala comigo".

Sthefany ainda contou como conseguiu resolver a situação. "E como eu resolvi? No auge do caos, sentei do lado do Enrico (que estava chorando) com o Vicenzo no colo (que também estava chorando) e comecei a fazer um carinho na cabeça do Enrico, e comecei a rezar pedindo que eles se acalmassem, pedindo sabedoria e calma para lidar porque eu realmente não sabia o que fazer. E assim, como o caos se instaurou, em um passe de mágica passou. Os dois dormiram".

Por fim, a artista afirmou que decidiu dividir o momento para mostrar que todos passam por situações desafiadoras. "Estou dividindo isso com vocês porque sim, temos momentos sublimes, lindos e emocionantes dos meninos juntos, mas também temos o caos. Acho até que tenho me saído bem sendo mãe de dois, mas a parte da noite aqui as vezes ainda dá muito errado a hora de dormir. Não consigo ainda ter uma rotina muito regrada à noite com os dois", finalizou.

Paz

Em suas redes sociais, Sthefany Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Casada com Igor Raschkovsky, ela é mãe de Antonio Enrico, de quatro anos, e Vicenzo, de dois meses.

Na terça-feira, 3, a atriz precisou sair sem os filhos e celebrou o momento um pouquinho longe das crianças. No entanto, Sthefany também definiu a sensação como estranha.

"Vim no shopping porque o passaporte do Vicenzo tinha uma letra errada. Sim, eu não vi no dia que eu peguei. Enfim, aí vim corrigir, saber o que eu tinha que fazer e parei para tomar um café antes de voltar para a casa. Gente, estou me sentindo entranhíssima. Primeiro que eu estou sozinha e vou tomar um café quente e segundo que não tem uma criança chorando, alguém gritando, me chamando. Sabe aquela paz, mas é que estranha, você até desconfia. Gente, isso aqui é real? Existe ainda?", brincou ela em seu Instagram Stories.

Leia também: Mãe de 2, Sthefany Brito compartilha desabafo