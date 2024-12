Sthefany Brito diverte ao mostrar reações dos filhos em fotos de Natal

Ao mostrar cliques dos filhos com o Papai Noel durante Natal em casa, Sthefany Brito diverte ao exibir as reações dos garotos

A atriz Sthefany Brito encantou ao compartilhar fotos de como foi o Natal de sua família este ano com a presença do filho mais novo, Vicenzo, de três meses. Nesta quinta-feira, 26, a famosa postou os cliques do bebê com o irmão, Enrico, de quatro anos, durante a comemoração em casa e divertiu.

Isso porque, ao posarem como Papai Noel, que marcou presença na reunião deles e levou os presentes, os garotos tiveram reações engraçadas. Sthefany Brito então chamou a atenção para o primogênito chupando os dedinhos do irmão.

"Nosso Natal, cheio de amor e com nenhuma foto com todos olhando! As últimas fotos são a realidade de quando você tem irmão mais velho", apontou para a atitude de Enrico com o mais novo. Nos comentários, os internautas reagiram. "Que lindos", admiraram a família.

Veja as fotos do Natal de Sthefany Brito:

Sthefany Brito rebate crítica sobre mesversário do filho

A atriz Sthefany Brito comemorou os dois meses de seu filho caçula Vicenzo com uma festinha em sua casa no Rio de Janeiro. Em sua rede social, ela postou fotos da comemoração com tema escolhido pelo primogênito, Enrico, de 4 anos.

Novamente, a famosa deixou o mais velho escolher o personagem para o mesversário do irmão e falou sobre isso ao postar os registros da comemoração especial. "Ontem foi dia de comemorar 2 meses do nosso tutuco e o super herói desse mês escolhido pelo irmão mais velho foi WOLVERINE", falou.

Nos comentários, uma pessoa criticou Sthefany Brito por deixar o mais velho escolher o tema da festinha de Vicenzo. "Você fez a festa para o Enrico e não para o Vicenzo, ensina a criança a dividir e não ser egocêntrica achando que o mundo só gira em torno dela!", opinou a pessoa, que ainda sugeriu que o tema de super-herói é agressivo e deveria ser outro. Veja mais aqui!

