Sthefany Brito celebra mesversário do filho com festa temática

A atriz Sthefany Brito encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 11, ao postar fotos mostrando o tema que escolheu para comemorar mais um mês de vida do filho caçula, Vicenzo, que completou dois meses de vida. O menino é fruto do casamento dela com Igor Raschkovsky, com quem a famosa também tem Enrico, de 4 anos.

Para celebrar a data especial, o casal preparou uma festa com o tema Wolverine. "Ontem foi dia de comemorar 2 meses do nosso tutuco e o super herói desse mês escolhido pelo irmão mais velho foi Wolverine. Vicenzo quando crescer já vai poder dizer que é amigo de muitos super heróis… Que alegria ver meu bebezinho cada dia crescendo mais, prestando mais atenção em tudo e cada dia mais lindo!!!", escreveu ela na legenda.

Recentemente, ela também compartilhou detalhes do festão de aniversário para o filho mais velho, Antonio Enrico.

Veja os cliques compartilhados:

Sthefany Brito mostra como está sua barriga dois meses após dar à luz

Neste domingo, 10, a atriz Sthefany Brito mostrou como anda a recuperação do seu corpo após o nascimento de seu filho caçula, Vicenzo, de dois meses. Nos stories de seu Instagram, a artista gravou um vídeo em frente ao espelho de sua casa e compartilhou um questionamento de seu primogênito, Enrico, de 4 anos.

De biquiní, ela mostrou como está seu corpo e contou que o herdeiro a questionou sobre o tamanho de sua barriga. "Mamãe, por que sua barriga tá grande se meu irmão já saiu? Enrico, 4 anos", escreveu ela na legenda. Logo em seguida, contou que não é a primeira vez que seu filho mais velho diz que sua barriga está grande.

