Sthefany Brito rebate crítica sobre mesversário do filho: 'Haja paciência'

Após primogênito escolher mais um tema do mesversário do irmão Vicenzo, Sthefany Brito rebate comentário a criticando por isso; veja

A atriz Sthefany Brito comemorou os dois meses de seu filho caçula Vicenzo com uma festinha em sua casa no Rio de Janeiro. Em sua rede social, ela postou fotos da comemoração com tema escolhido pelo primogênito, Enrico, de 4 anos.

Novamente, a famosa deixou o mais velho escolher o personagem para o mesversário do irmão e falou sobre isso ao postar os registros da comemoração especial. "Ontem foi dia de comemorar 2 meses do nosso tutuco e o super herói desse mês escolhido pelo irmão mais velho foi WOLVERINE", comentou nesta segunda-feira, 11.

Nos comentários, uma pessoa criticou Sthefany Brito por deixar o mais velho escolher o tema da festinha de Vicenzo. "Você fez a festa para o Enrico e não para o Vicenzo, ensina a criança a dividir e não ser egocêntrica achando que o mundo só gira em torno dela!", opinou a pessoa, que ainda sugeriu que o tema de super-herói é agressivo e deveria ser outro.

A atriz então reagiu ao colocar o print do comentário com "haja paciência" e falou: "Tô aqui na dúvida se ela merece block ou se ela merece ficar mais indignada a cada mês que passar e for um super-herói diferente escolhido por Enrico...".

"Tô bem com uma vontadezinha de deixar ela cada mês mais achando um absurdo... Será que dou esse gostinho pra ela?", questionou a famosa e pediu para os seguidores votarem para ajudá-la no que fazer.

É bom lembrar que, quando Enrico conheceu o irmão, ele acabou tendo uma crise de ciúmes e Sthefany Brito deu detalhes do episódio complicado. "Foi mais um caos, mais uma crise de ciúmes, não queria que minha mãe segurasse o Vicenzo, queria que colocasse ele no berço, aí ele subiu no berço, mas enfim aí depois o Igor conseguiu levar ele um pouco pra rua, pra passear... Foi muita informação", disse um pouco do que aconteceu.

