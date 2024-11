Poliana Rocha surge deslumbrante ao comemorar seu aniversário de 48 anos

A influenciadora digital Poliana Rocha compartilhou um ensaio fotográfico para comemorar seu aniversário e fez uma reflexão

Poliana Rocha completou 48 anos de vida nesta quarta-feira, 13, e comemorou a data especial realizando um ensaio fotográfico.

Para os registros, a aniversariante surgiu usando um vestido longo e de manga. O look, de cor marrom, combinou com os balões que ela estava segurando para os registros. A mulher do cantor Leonardo fez várias poses e caprichou no sorriso e também no carão.

Ao compartilhar as fotos do ensaio em seu perfil oficial no Instagram, Poliana refletiu sobre o novo ciclo. "Este é o momento de olhar para trás com orgulho, honrando cada passo que me trouxe até aqui... Que este novo ciclo seja um convite para sonhos renovados, novas conquistas e mais paz em meu coração…", começou.

"Que eu seja abraçada por tudo o que me faz bem e que a vida continue me surpreendendo, revelando a força e a grandiosidade de alma que sempre existiram em mim!!!!! Obrigada, meu senhor, por tudo... e abençoe grandiosamente esse meu novo ciclo!!!!", completou ela.

Poliana, aliás, ganhou vários presentes do marido em seu aniversário. O cantor Leonardo deu uma cesta recheada de coisas que a mulher adora comer como castanhas, frutas secas e chocolate. Além disso, ele deu buquê de rosas-vermelhas e uma caixa com uma joia. "Meu marido muito fofo mandou pra mim esse buquê de flores, olha que lindo, quem me conhece sabe que eu adoro flores. Mandou uma cesta com tudo que eu gosto sabe [...]", contou a influencer.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Zé Felipe homenageia Poliana Rocha

O cantor Zé Felipe caprichou na homenagem para a mãe, Poliana Rocha, no dia do aniversário dela. Nesta quarta-feira, a esposa de Leonardo completou 48 anos e o único filho dela compartilhou um recado repleto de elogios.

"Você é amor, proteção, zelo e carinho. Obrigado por ser uma mãe incrível! Agora, uma avó incrível. Que Deus te retribua em amor e saúde tudo o que você é e representa para nossa família. Sua doçura é um presente para mim, te amo demais! Feliz Aniversário MÃE!!!", disse ele. Veja a homenagem!

Leia também: Poliana Rocha chama atenção ao posar com vestido ousado: 'Belíssima'