Zé Felipe enche a mãe, Poliana Rocha, de elogios: ‘É um presente’

O cantor Zé Felipe encantou ao escrever recado no dia do aniversário da mãe, Poliana Rocha, que completou 48 anos de idade nesta quarta-feira, 13

O cantor Zé Felipe caprichou na homenagem para a mãe, Poliana Rocha, no dia do aniversário dela. Nesta quarta-feira, a esposa de Leonardo completou 48 anos de idade e foi homenageada por toda a família. O único filho dela compartilhou um recado repleto de elogios.

Em um post no Instagram, Zé falou sobre sua admiração pela mãe e as maiores qualidades dela. Além disso, ele compartilhou fotos com ela.

"Você é amor, proteção, zelo e carinho. Obrigado por ser uma mãe incrivel! Agora, uma avó incrível. Que Deus te retribua em amor e saúde tudo o que você é e representa para nossa família. Sua doçura é um presente para mim, te amo demais! Feliz Aniversário MÃE!!!", disse ele.

Virginia Fonseca e Leonardo também homenagearam Poliana Rocha

Além de Zé Felipe, Virginia Fonseca e Leonardo também compartilharam homenagens para Poliana Rocha. Em um post nas redes sociais, a nora relembrou fotos marcantes com a sogra e falou sobre a importância dela na vida da família.

"Hoje o dia é todooo dela. Poli, você sabe do meu amor por você e da nossa cumplicidade!! Desde que conheci o Zé, você sempre fez questão de me ajudar e estar presente em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins!!! Agradeço a Deus por ter me dado uma sogra igual a você, uma segunda mãe, irmã, amiga, enfim, sei que posso contar sempre e vice-versa!! Saiba que eu sempre estarei aqui pro que você precisar. Que Deus abençoe sua vida, lhe dê muuuuuita saúde, amor, sucesso, sabedoria e paz. Te amamos muitooo, curta seu dia pois você merece as melhores coisas do mundo", afirmou.

Por sua vez, Leonardo escreveu: "Hoje é o dia da pessoa mais especial da minha vida, parabéns meu amor @poliana ! Que alegria poder celebrar a vida ao seu lado. Desejo vida longa com muita saúde. Deus te abençoe".

