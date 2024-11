Poliana Rocha chama atenção ao posar com vestido ousado: 'Belíssima'

A influenciadora digital Poliana Rocha arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos usando um look ousado

Poliana Rocha chamou a atenção dos seguidores das redes sociais neste domingo, 10, ao compartilhar fotos de um novo ensaio fotográfico.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a mulher do cantor Leonardo aparece usando um look ousado. Para os registros, a influenciadora digital escolheu um vestido longo preto, com um decote generoso na parte da frente e nas costas. Poliana complementou a produção com um colar e óculos escuros.

"Tenham um domingo lindo", desejou a famosa, recebendo diversos elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Belíssima", falou uma fã. "Adorei. Sempre linda! E nos renova todos os dias com mensagens positivas", comentou mais uma.

Vale lembrar que Poliana Rocha fará 48 anos na próxima quarta-feira, 13, mas comemorou de forma antecipada ao lado de sua família. Ela foi curtir alguns dias na mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e lá ganhou uma festa. "Comemorando o aniversário antecipado com pessoas que amo", disse a influencer ao mostrar os detalhes do evento.

Confira:

Poliana Rocha explica primeiro pedaço do bolo para Maria Flor

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, ganhou uma festa de aniversário antecipada na mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Além de exibir a decoração e o bolo especial que fizeram para ela, a empresária revelou para quem foi o primeiro pedaço.

Com a neta Maria Flor no colo, a famosa mostrou o momento em que cortou um pedaço do bolo para a pequena, de 2 anos, conhecida pelo seu bom apetite. Poliana Rocha então explicou o motivo de ter dado a "preferência" para a herdeira do meio de seu filho. "Primeiro pedaço de bolo... vai para... Floflo! Tota Alice foi dormir antes", explicou que a neta Maria Alice, de 3 anos, não estava presente no momento na festinha. Saiba mais!

