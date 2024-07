Poliana Rocha fala sobre presente de sua mãe para Leonardo: 'Usou'

Após Leonardo usar presente da sogra, Poliana Rocha fala sobre reação de sua mãe ao ver o genro aprovando lembrança de aniversário

O aniversário de Leonardo foi nos últimos dias e o cantor recebeu vários presentes inclusive da sogra, Eponina Rocha, a mãe de Poliana Rocha. Nesta quinta-feira, 25, a eleita do sertanejo falou sobre a reação da senhora ao ver o genro já usando a lembrança que deu em seus 61 anos.

Com uma foto do amado abraçando a sogra, a mãe de Zé Felipe compartilhou a felicidade de Eponina ao ver que o famoso aprovou sua escolha. A loira comentou que ela ficou contente ao ver que estava vestindo as peças que comprou para ele.

"Ela deu essa roupa de presente para ele (a blusa de baixo e o short) e ele usou... Pensa na felicidade dela", disse Poliana Rocha encantada com o momento de sua família na fazenda Talismã.

É bom lembrar que a esposa do cantor reuniu a família na propriedade para celebrar os 61 anos dele com vários dias repletos de banquetes especiais. O tema escolhido para o aniversário foi arraial junino e teve uma grande produção para o momento. Poliana Rocha encantou ao abrir o álbum de fotos mostrando quem marcou presença.

Em sua passagem pela fazenda, a famosa ainda impressionou ao surgir usando um biquíni dado pela nora, a ex-BBB Hariany Almeida, que está namorado com seu enteado, o cantor Matheus Vargas.

Além de exibir os registros dos convidados, Poliana Rocha ainda postou um vídeo exibindo os detalhes da comemoração. A variedade e quantidade de comidas impressionou mais uma vez.

É válido lembrar que a comemoração já começou no início da semana quando chegaram à fazenda e surpreenderam Leonardo com presentes. Virginia Fonseca e Zé Felipe deram uma lancha luxuosa para o sertanejo se divertir em seu lago. Pedro Leonardo e suas filhas encantaram com um presente personalizado e bastanta simbólico para homenagear o cantor.

