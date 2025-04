Orlando Morais se declara para Gloria Pires em data especial: 'Nossa vida linda'

O músico Orlando Morais completou 37 anos com a atriz Gloria Pires e celebrou a data especial com uma bela declaração nas redes sociais

Orlando Morais usou as redes sociais para se declarar para a esposa, Gloria Pires. O músico e a atriz completaram 37 anos juntos neste sábado, 5, e ele escreveu uma bela mensagem para a amada.

"37 anos juntos… Estávamos tão longe um do outro. E o mundo achou de nos achar. Nos colocou frente a frente. E a gente sem saber, de repente. Nos descobrimos no olhar. Olhamos tão sem saber. Sem saber onde ia dar", começou.

"Esparramamos nossas vidas. Em uma estrada quase sempre colorida. E começamos a desenhar. Combinamos sinceridade. De nos aceitarmos na essência. Fazer crescer nossas asas. No amor, na inteligência", acrescentou Orlando.

"Hoje fazemos 37 anos. De estrada, união, liberdade. De tombos, alegrias, saudades... De filhos, família, vontades. E se permitido for um pedido ainda. Do fundo do meu coração. Ampare nossa vida linda. Proteja nossa construção", finalizou o artista.

Vale lembrar que Orlando e Gloria são pais de Anttónia, Ana e Bento Morais. A atriz também é mãe de Cleo, fruto de seu relacionamento com o cantor Fábio Jr.

Confira:

Gloria Pires resgata fotos antigas no aniversário do marido

Em janeiro, Gloria Pires usou as redes sociais para celebrar o aniversário do marido, Orlando Morais. Em uma publicação no feed do Instagram, a artista homenageou o amado, que está completando 62 anos, com uma mensagem especial.

Na publicação, ela dividiu clique em que aparece ao lado do companheiro em momentos diferentes. "Hoje é seu dia! Dia de celebrar a sua existência! Que sorte a minha estar ao seu lado nessa caminhada. Hoje, especialmente, agradeço pela sua saúde, pelo seu espírito criador e pela sua paixão pela vida, pelos filhos, pela família de sangue e pela família do coração, que cresce diariamente. Muitos vivas a você, meu amor", escreveu. Nos comentários, o músico reagiu: "Amor eterno!!! Te amo muito". Confira a publicação!

