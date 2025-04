Virginia Fonseca se declara para amigo e assessor: 'Muito orgulho'

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca fez questão de homenagear o amigo e assessor Hebert Gomes, que está fazendo aniversário

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 4, a digital influencer postou várias fotos em que aparece com seu amigo e assessor Hebert Gomes. Os dois são amigos há muito tempo e atualmente também possuem uma parceria profissional.

Hebert, inclusive, é padrinho de José Leonardo, filho caçula de Virginia e Zé Felipe. Como o rapaz está fazendo aniversário, a famosa fez questão de se declarar.

"Vem com negão, galera!!! Hoje o dia é todo dele, meu amigo do coração, que me ajuda em tudo que eu preciso, meu confidente, meu compadre, enfim, meu amigo de 10 anos. Peço a Deus que lhe dê saúde, amor, paz, sabedoria e sucesso sempre, que você continue sendo esse homem honesto, parceiro e de caráter!!! Muito orgulho de ver quem o Hebert de 10 anos atrás se tornou e está se tornando, até porque vivemos em constante evolução e sei que a sua sempre será para muito melhor porque você é fo** e merece tudo de melhor que o mundo possa oferecer!!! Jaja estou chegando para a gente curtir seu dia. Te amo", escreveu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Rumores

Recentemente, Hebert Gomes, assessor de Virginia Fonseca, anunciou que irá se mudar da mansão da digital influencer, onde morou por mais de dois anos. Não demorou muito para que os internautas levantassem rumores de que a amizade dos dois estaria estremecida, mas Hebert apenas realizou o sonho de ter seu próprio cantinho.

Em conversa com o Portal Leo Dias, ele garantiu que a amizade e a parceria profissional seguem firmes e fortes.“Eu só tenho a agradecer à família dela e do Zé por todo amor, carinho e apoio. Não largo minha BFF não", brincou ele.

O assessor, que costuma protagonizar momentos fofos com os filhos de Virginia e Zé Felipe, garantiu que continuará tendo contado com as crianças. “Eu tenho um amor muito grande por criança e jamais vou perder o vínculo com elas, é algo que nem passa pela minha cabeça até porque eu vou para a casa da Virginia sempre, nem se elas quiserem vão me esquecer", disse ele, se referindo à Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, seis meses. Hebert, inclusive, é padrinho do filho caçula do casal.

Por fim, Hebert afirmou que nunca ligou para as críticas que recebia por morar na casa de Virginia. “A única coisa que vai mudar é que agora terei um cantinho próprio, é mais uma conquista que alcanço ao lado deles. Sempre tem aquelas pessoas que são amarguradas com a vida e se tivesse a oportunidade faria a mesma coisa, eu sou bem tranquilo em relação a isso porque não ligo para o que as pessoas falam", afirmou.

Leia também: VÍDEO: Filhas de Virginia ‘brigam' pela avó Poliana Rocha