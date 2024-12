Bruna Biancardi encanta ao dividir novas fotos de Mavie em momento de lazer

Que fofura! Bruna Biancardi abriu o álbum de fotos do fim de semana e mostrou momentos de Mavie, sua filha com Neymar, se divertindo

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi usou as redes sociais no sábado, 7, para compartilhar com os seguidores alguns registros especiais de seu fim de semana ao lado da família. No entanto, quem roubou a cena mesmo foi a pequena Mavie, sua filha de 1 ano com o jogador de futebol Neymar Jr.

Em meio a sequência de fotos publicadas por Bruna, a bebê, conhecida por seu carisma, esbanjou fofura ao surgir brincando no momento de lazer. Nos cliques, Mavie aparece se divertindo em uma piscina de bolinhas, caminhando sozinha pela grama do local, além de beber água de coco para se refrescar.

Por meio de seus stories no Instagram, a mamãe coruja ainda compartilhou um vídeo da herdeira se deliciando com a bebida. Bruna Biancardi também aproveitou o sábado ensolarado para curtir a piscina ao lado de Neymar Jr. "Sol, churrasquinho e família!", escreveu a influenciadora na legenda.

Nos comentários da postagem, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas à mamãe de Mavie e ressaltaram o quanto a pequena é fofíssima. "Lindas e maravilhosas, a Mavie roubou a cena", disse uma. "A Mavie é apaixonante!", falou outra.

Confira as publicações de Bruna Biancardi:

Bruna Biancardi mostra momentos de seu fim de semana - Reprodução/Instagram

Como é a decoração de Natal da casa de Neymar e Bruna Biancardi?

Recentemente, a influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores a decoração natalina da mansão de seu namorado, o jogador de futebol Neymar Jr, em Mangaratiba, Costa Verde.

Em fotos compartilhadas nos stories do Instagram, ela mostrou que o jardim foi iluminado com luzes, enquanto o interior foi decorado com algumas árvores de Natal. Além disso, o espaço foi adornado com bolas gigantes; confira detalhes!

