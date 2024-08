Mônica Martelli surpreende ao compartilhar estratégia para ter mais destaque em novela da Globo

Em entrevista, a atriz Mônica Martelli surpreendeu ao revelar estratégia adotada para ganhar maior destaque em sua primeira novela na Globo

Atriz renomada e estrela de diversos sucessos do cinema brasileiro, Mônica Martelli surpreendeu ao compartilhar estratégia adotada para ganhar mais espaço na trama de sua primeira novela, Por Amor (1997), da TV Globo, quando interpretou a secretária Paula Medeiros.

"No dia que eu fui fazer Por Amor, eu cheguei a me despedir da família. Falei: 'Gente, um beijo, rolou pra mim!'. Eu passei oito meses falando a seguinte frase: 'Doutor Arnaldo, Dona Branca na linha C'", contou Mônica Martelli - citando os personagens de Carlos Eduardo Dolabella (1937-2003) e Susana Vieira - em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil.

Com o objetivo de ganhar mais destaque na trama de Manoel Carlos, a artista tentou mudar a entonação da frase, mas não obteve sucesso. E isso não fez com que ela desistisse! Disposta a aproveitar a oportunidade, ela escreveu uma carta para o autor da novela.

"Deixei na portaria dele e escrevi na carta: 'Maneco, a Paula é super competente como secretária, eu acho que ela merecia ser promovida'", recordou.

Para a surpresa de Mônica, Maneco aceitou a sugestão! "Ele então fez uma cena em que estava o [Antonio] Fagundes, o Fábio Assunção e a Cássia Kis em uma mesa, o Fábio olhava e falava: 'Gente, eu gostaria de avisar a todos vocês que Paula foi promovida para gerente da empresa'. E no fim, eu olhava e falava: 'Obrigada'. A fala diminuiu, mas pelo menos a cena estava em cima de mim. Teve close", brincou a atriz.

