Michel Teló ganha surpresa especial da família em seu aniversário: 'Amei'

Aniversariante do dia, o cantor Michel Teló acordou com uma bela surpresa da esposa, Thais Fersoza, e dos dois filhos do casal; veja

Michel Teló iniciou a semana cercado de muito amor! O cantor, que completa mais um ano de vida nesta terça-feira, 21, foi surpreendido com um café da manhã para lá de especial preparado pela esposa, a atriz e apresentadora Thais Fersoza, e os dois filhos do casal, Melinda, de 8 anos, e Teodoro, de 7.

Por meio das redes sociais, o aniversariante do dia compartilhou detalhes do presente recebido, com direito a decoração do personagem infantil Mickey Mouse e muitas flores. Além de um bolinho recheado, a família também se deliciou com docinhos, pães, waffles, rosquinhas e muito mais.

"Ganhei um café da manhã lindo pra começar as comemorações de aniversário! Eu amo vocês, infinito! Amei a surpresa, minha gatinha Tata Fersoza. Sou muito grato por tantas bençãos. Coloco esse novo ano nas mãos de Deus! Que seja sempre feito a vontade dEle! Obrigado todas as mensagens de carinho, amor e energia positiva!", declarou Michel Teló na legenda.

Thais Fersoza também dividiu com o público detalhes da surpresa organizada por ela e os filhos. Em um vídeo publicado no Instagram, a apresentadora revelou que os pequenos acordaram o papai cantando o famoso 'parabéns'.

"E hoje o dia é todinho dele! Meu marido amado, o papai da Melinda e do Teodoro, o Teló tão admirado e respeitado, o Michel! Esse cara incrível que todos conseguem sentir sua essência única. Amoroso, generoso, divertido.. um cara que todos amam ter por perto!", escreveu a famosa.

"Que Papai do céu te abençoe sempre, te dê paz, saúde, sabedoria! Temos muito orgulho de vc e muita sorte em ter você nas nossas vidas. Nos sentimos mesmo muito abençoados por poder viver a vida ao seu lado... que sigamos sempre assim, juntinhos... do nosso jeitinho! Parabéns marido! Te amo infinito!", completou Thais.

