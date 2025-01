Thais Fersoza abre álbum de fotos de viagem: 'Momentos felizes'

Thais Fersoza usou as suas redes sociais para compartilhar alguns registros de viagem ao lado do marido Michel Teló e dos filhos

Em suas redes sociais, Thais Fersoza sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 15 milhões de seguidores.

Atualmente, a famosa está curtindo uma viagem ao lado do marido Michel Teló e dos filhos Melinda, de oito anos, e Teodoro, de sete. A família está aproveitando os parques temáticos localizados em Orlando, nos Estados Unidos.

Nesta segunda-feira, 20, Thais publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que aparece curtindo os parques da Universal.

"Dia especial para curtir em família! Comemorando a véspera do aniversário do marido do jeitinho que a gente gosta! Universal, obrigada por nos proporcionar tantos momentos felizes! E pensa no tanto de lugares incríveis para fazer o registro perfeito! Deixei aí algumas inspirações… qual vocês mais curtiram?", escreveu ela na legenda.

Sonho realizado

Thais Fersoza encantou os seguidores das redes sociais ao abrir o álbum de fotos de sua viagem em família. A atriz viajou para Nova York, nos Estados Unidos, ao lado dos pais, Glória Cristina e Wilson Ramos, do marido, o cantor Michel Teló, e dos dois filhos, Melinda, de oito anos, e Teodoro, de sete.

Ao mostrar os vários passeios que eles realizaram juntos, a atriz e apresentadora confessou que tinha muita vontade de levar os pais para conhecer a cidade. "Trazer meus pais para Nova York foi a realização de um sonho que carrego há muito tempo no coração", contou.

"Meu pai sempre falou dos cenários dos filmes e séries que marcaram para ele, e minha mãe… ah, ela foi quem me apresentou ao Michael Jackson! Ficávamos no chão da sala ouvindo as músicas, assistindo aos clipes e batendo papo. Era o nosso momento, então poder assistir ao musical do Michael com ela foi especial demais, um verdadeiro mergulho nas nossas memórias", acrescentou.

Thais também agradeceu por curtir um momento especial com os pais. "Me emocionei diversas vezes nessa viagem... o choro correu solto e a emoção tomou conta por vários momentos. E como foi gostoso isso... sou muito grata a Deus por ter a oportunidade de viver esses sonhos! Como foi especial… E tudo isso para celebrar os 70 anos do vovô, com muita alegria e amor! A gente te ama muito, vovô Ilso!", completou.

