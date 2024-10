Michel Teló emociona com vídeo da renovação de votos com Thais Fersoza

Após renovar os votos com Thais Fersoza no Cristo Redentor, Michel Teló emociona ao compartilhar vídeo do momento da cerimônia; veja

O cantor Michel Teló emocionou e encantou os internautas neta terça-feira, 15, ao postar um vídeo mostrando um pouco de como foi a cerimônia de renovação de votos de seu casamento com Thais Fersoza. Após 10 anos de união, eles fizeram o evento e os filhos deles, Melinda e Teodoro, participaram entrando com eles.

Com um vestido branco com renda e decote nas costas, a mulher do artista entrou deslumbrante na companhia do caçula. A primogênita fez companhia para o pai e chamou a atenção ao aparecer com o vestido azul, inspirado no modelo usado por Thais Fersoza no casamento.

"Sonhamos tanto com esse dia e agora ele se tornou realidade! Faltam palavras pra descrever o que estamos sentindo… Gratidão que não cabe no peito! Celebrar nossos 10 anos de casados no Cristo Redentor é algo que vai além das palavras, é um sentimento que só o coração entende", começou dizendo Michel Teló.



"Que o nosso amor se renove a cada dia, com a mesma força e verdade de sempre. Sentimos toda a energia positiva e o carinho de vocês pela nossa família, e isso não tem preço. Como é bom sentir esse amor! Obrigado, Deus, por nos dar mais um dia inesquecível, daqueles que ficam guardados pra sempre na alma… cada olhar, sorriso, abraço e canção", finalizou.

Vários famosos marcaram presença na renovação de votos de Michel Teló e Thais Fersoza aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. A apresentadora Fátima Bernardes foi uma das convidadas e encantou ao exibir fotos do momento.

Por que Thais Fersoza usou vestido azul para casar com Michel Teló? Relembre

Michel Teló e Thais Fersoza oficializaram o casamento no dia 14 de outubro de 2014, no cartório de Santo Amaro, em São Paulo. Na contramão de muitos famosos, eles realizaram uma cerimônia intimista no civil, seguida por uma reunião com a família na casa do casal, o que fez com que alguns detalhes fossem diferenciados, incluindo o vestido da noiva.

Na época, Thais escolheu um modelo totalmente fora do convencional, com comprimento curto, na cor nude, coberto por uma renda azul, produzido pela estilista Lethicia Bronstein. Na época, ela comentou sobre a produção diferenciada para o casamento: “Agora, a 'cereja do bolo', o dress dos sonhos... Todo pensado com tanto carinho”, afirmou. Saiba mais aqui.