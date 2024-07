Maiara faz bela homenagem para Marília Mendonça em aniversário da cantora

Em homenagem à Marília Mendonça, que faria 29 anos, a cantora Maiara resgatou um momento especial ao lado da grande amiga

Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa, emocionou os fãs ao resgatar um momento bastante especial ao lado de Marília Mendonça (1995-2021). Nesta segunda-feira, 22, data em que a eterna Rainha da Sofrência completaria 29 anos, a cantora usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem à grande amiga.

Em seus stories no Instagram, a irmã gêmea de Maraisa publicou um vídeo antigo onde aparece em um momento descontraído com a famosa. Na ocasião, ela estava no palco junto com outros cantores sertanejos, enquanto Marília observava a apresentação dos amigos diretamente da plateia.

No registro, é possível perceber também a presença da dupla Henrique e Juliano. Em determinado momento, Marília Mendonça pegou o microfone e cantou o trecho de uma canção junto com os demais artistas presentes no palco.

"Feliz aniversário para aquela que me deu o título de bebaça… Que vestia minha camisa… E comprava as minhas brigas", escreveu Maiara na legenda da postagem. E completou: "Qual a dúvida que a felicidade estava aí nesse lugar? Onde ela estava era só alegria! Te amo".

Recentemente, a dupla de Maraisa revelou durante um show que não conseguiu mais compor músicas desde a partida precoce da amiga. "Já tem uns dois anos que a Marília faleceu, depois disso eu travei, não consigo escrever mais nada", declarou Maiara, visivelmente emocionada.

Marília Mendonça faleceu em novembro de 2021, vítima de um trágico acidente aéreo. Além da cantora, o piloto, o co-piloto, Abicieli Silveira Dias Filho - tio da artista -, e Henrique Ribeiro - seu produtor -, também morreram no local.

o amor delas é lindo, genuíno, de alma, de outras vidas… é infinito na eternidade! 🤍 pic.twitter.com/vomLFo6o0A — lu (@refugiomem_) July 22, 2024

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marilia Mendonça (@mariliamendoncacantora)

Marília Mendonça abraça o filho em imagem feita por IA

Marília Mendonça completaria 29 anos nesta segunda-feira, 22, se estivesse viva. Conhecida como a rainha da sofrência e uma das responsáveis pela consolidação do feminejo no cenário da música sertaneja, ela foi homenageada pelo artista Hidreley Dião, que costuma bombar nas redes sociais por conta de suas montagens com Photoshop e Inteligência Artificial (IA). Ele publicou uma imagem inédita da artista, abraçada ao filho Leo (4), fruto do relacionamento com o cantor Murilo Huff (28), e emocionou fãs da cantora.

Hidreley levou cerca de seis horas para desenvolver o novo trabalho. "Anteriormente, fiz uma homenagem no aniversário da morte dela, no ano passado. Fiz como seria se ela chegasse aos 50 anos, e foi bem bacana", disse.

E completou: "Tive uma resposta muito legal dos fãs e dos seguidores também. Estava aguardando a data de hoje, no aniversário dela de 29 anos, para imaginar como seria se ela recebesse um abraço do filho. Estou contente com a reação das pessoas ao ver a arte"; confira a publicação!