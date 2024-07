Marilia Mendonça abraça o filho Leo em imagem feita por inteligência artificial; confira

Se ainda estivesse viva, Marilia Mendonça completaria 29 anos nesta segunda-feira, 22. Para homenageá-la, Hidreley Dião recria imagem da cantora com o filho Leo

Marilia Mendonça completaria 29 anos nesta segunda-feira, 22, se estivesse viva. Conhecida como a rainha da sofrência e uma das responsáveis pela consolidação do feminejo no cenário da música sertaneja, ela foi homenageada pelo artista Hidreley Dião, que costuma bombar nas redes sociais por conta de suas montagens com Photoshop e Inteligência Artificial (IA). Ele publicou uma imagem inédita da artista, abraçada ao filho Leo (4), fruto do relacionamento com o cantor Murilo Huff (28), e emocionou fãs da cantora.

Hidreley levou cerca de seis horas para desenvolver o novo trabalho. "Anteriormente, fiz uma homenagem no aniversário da morte dela, no ano passado. Fiz como seria se ela chegasse aos 50 anos, e foi bem bacana. Tive uma resposta muito legal dos fãs e dos seguidores também. Estava aguardando a data de hoje, no aniversário dela de 29 anos, para imaginar como seria se ela recebesse um abraço do filho. Estou contente com a reação das pessoas ao ver a arte", diz.

O artista usou Inteligência Artificial e o Photoshop. "Bem mais o Photoshop, porque a Inteligência Artificial pode obedecer até com artistas estrangeiros, internacionais, mas com artistas brasileiros é difícil você conseguir uma imagem assim, através de um texto. Então, você tem que trabalhar bastante no Photoshop", explica.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hidreley Diao 🖱️ (@hidreley)

ACIDENTE AÉREO

Em novembro de 2021, Marilia Mendonça nos deixava, após sofrer um grave acidente aéreo. A cantora havia saído da cidade de Caratinga, em Minas Gerais, para realizar um show, quando a aeronave atingiu um cabo de uma torre de distribuição de energia, provocando a queda do transporte.

Apesar da sua partida, ela deixou um legado na música brasileira. Suas canções continuam fazendo sucesso no Brasil e no mundo. Nas plataformas de streaming, os hits de Marília são bastante procurados pelos seus fãs e pelos amantes da música sertaneja.