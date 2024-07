Qual era o valor da fortuna de Marília Mendonça? Valores baixos chocaram

No dia em que Marília Mendonça completaria 29 anos, relembre seu legado na música a fortuna impressionante deixada pela cantora

Nesta segunda-feira, 22, Marília Mendonça completaria 29 anos. Além de deixar uma imensa saudade, canções inesquecíveis e uma legião de fãs eternamente apaixonados, a cantora sertaneja também deixou um legado impressionante após sua trágica morte em um acidente aéreo em 5 de novembro de 2021. No entanto, os baixos valores de sua herança chocaram.

Com apenas 26 anos na época do acidente, Marília Mendonça já era uma das maiores cantoras consolidadas e um fenômeno do sertanejo. Inclusive, ela estava prestes a iniciar mais um projeto ao lado das amigas, as cantoras Maiara e Maraísa, com shows em todo país, o que deveria elevar ainda mais seu patrimônio. Além disso, a cantora tinha contratos milionários e até uma linha de maquiagens.

Na época do acidente, o programa 'A Tarde É Sua', da RedeTV, estimou sua fortuna em R$500 milhões. No entanto, as especulações foram revista após uma disputa judicial revelar que o valor real deixado pela cantora era consideravelmente menor. Segundo o colunista Leo Dias, Marília teria deixado seis imóveis, avaliados em R$8 milhões, incluindo a mansão onde morava com a mãe.

Aliás, Dona Ruth chegou a desabafar sobre o processo para reaver o dinheiro deixado pela filha e até detalhou a divisão de bens entre família. De acordo com a mãe da cantora, uma parte do valor será destinada ao herdeiro da cantora, Léo, fruto de seu antigo relacionamento com o cantor Murilo Huff: "É uma burocracia muito grande, não é fácil”, lamentou.

“O inventário ainda está enrolado e precisava para liberar o dinheiro do Leo. É muito bagunçado. De herança ainda está pendente. O advogado não conseguiu ainda calcular tudo junto com a Som Livre [gravadora] o que é, o que não é", Ruth desabafou em entrevista ao podcast "Prosa do Sertanejeiro", em fevereiro do ano passado.

Apesar do patrimônio ser abaixo do esperado, Dona Ruth também contou que ela e o herdeiro da cantora também participam dos lucros das canções gravadas pela artista: "O Léo ficou com 30% e eu fiquei com 20%. Então ficou 50% ele e 50% família", ela falou sobre a divisão com a gravadora que gerenciava a carreira de Marília.

Mãe de Marília Mendonça sofreu acidente:

A mãe de Marília Mendonça, dona Ruth, reapareceu no mês passado após alguns dias de ter sofrido um acidente de carro durante o trajeto de Goiânia para São Paulo. Recuperando-se depois de ter tido duas costelas quebradas na colisão, ela falou como está. Deitada na cama, a influenciadora digital contou que estava se recuperando.