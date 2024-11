Mãe de Virginia faz declaração no aniversário de Poliana Rocha: 'Admiro'

No aniversário de Poliana Rocha, mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, posta foto com a sogra de sua filha e escreve declaração

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, também fez uma homenagem no aniversário de Poliana Rocha nesta quarta-feira, 13. Em sua rede social, a sogra de Zé Felipe fez questão de escrever uma declaração para a esposa de Leonardo e falar sobre a admiração que tem por ela.

Usando uma foto que tiraram quando fizeram o passeio no barco luxuoso em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, ao lado de toda a família e as netas Maria Alice e Maria Flor apareceram junto, Margareth Serrão fez a homenagem para a aniversariante.

"Poli, hoje você comemora mais um ano de vida, de sabedoria, de luz, de vitórias, de lutas. Te desejo muitas bençãos, saúde, amor, paz, felicidade, sucesso e tudo de melhor que a vida possa te dar, você é merecedora", começou dizendo.

"Te admiro muito pela mulher, mãe, vó, sogra, profissinal e amiga que você é e muito obrigada por nos permitir viver e compartilhar com você momentos maravilhosos nesta vida. Parabéns e feliz aniversário, Poliana, te amamos muito", declarou-se.

Em sua rede social, Virginia Fonseca também fez uma homenagem para a mãe de Zé Felipe e emocionou ao demonstrar toda a sua consideração pela sogra. Na última semana, a empresária e o cantor fizeram uma festinha antecipada para Poliana em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Margareth Pimenta Serrão (@margareth_serrao)

Leonardo surpreende Poliana Rocha com presentes

O aniversário de Poliana Rocha é nesta quarta-feira, 13, e a empresária recebeu várias surpresas logo ao acordar. Ao chegar na sala de mansão em Goiânia, a loira teve uma festinha surpresa organizada por seus funcionários e em seguida encontrou vários presentes enviados por Leonardo na mesa.

No local, o sertanejo deixou alguns mimos para sua companheira, que está completando 48 anos. O pai de Zé Felipe então deu uma cesta recheada de coisas que a mulher adora comer como castanhas, frutas secas e chocolate. Mas as lembranças não pararam por aí. Veja mais aqui!

