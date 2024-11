Poliana Rocha mostra semelhança entre Zé Felipe e Maria Flor; veja

Com foto da neta Maria Flor e do filho Zé Felipe quando era criança, Poliana Rocha mostra como os dois são parecidos; veja

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, provou como a neta Maria Flor, de dois anos, realmente se parece bastante com o pai, o cantor Zé Felipe. Neste domingo, 10, a loira fez a comparação em sua rede social e impressionou com a forte semelhança entre os dois.

Como muitos internautas já falam e até a própria mãe, a influenciadora digital Virginia Fonseca, diz, a garota puxou mais o pai. A montagem feita pela sogra da empresária só confirmou isso. Vale lembrar que a primogênita, Maria Alice, de três anos, é vista como a mini versão da mãe.

"Iguais", disse Poliana Rocha ao conseguir fazer a comparação das fotos em seus stories do Instagram para os seguidores verem.

Ainda nos últimos dias, a esposa do sertanejo ganhou uma festinha especial na mansão de praia do filho e da nora em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Na ocasião, ela explicou o motivo de ter dado o primeiro pedaço para Maria Flor.

Antes da viagem, Poliana Rocha foi surpreendida por outra atitude da nora. A apresentadora do SBT também antecipou o presente aniversário e impressionou a sogra com um presente caríssimo de mais de R$ 200 mil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Poliana Rocha encanta ao mostrar reação do neto em conversa com Leonardo

Enquanto estavam hospedados na mansão de Virginia Fonseca e Zé Felipe em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, Poliana Rocha e Leonardo aproveitaram cada momento para curtir os netos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Na quarta-feira, 06, a família embarcou em um barco luxuoso, alugado pela influenciadora digital e o marido, e a esposa do sertanejo encantou ao mostrar a reação do netinho, de quase dois meses, ao conversar com o avô durante o passeio.

Falando com o menino, Leonardo apareceu dialogando enquanto ele reagia com sorrisos. "Colecionando momentos", escreveu Poliana Rocha ao registrar a conversa deles de longe. Veja o momento aqui!

Leia também:Poliana Rocha surpreende com chinelo diferente de quase R$ 4 mil