Ludmilla ganha homenagem de Brunna Gonçalves em aniversário de casamento

Comemoração! A dançarina Brunna Gonçalves celebrou 5 anos de casamento com a cantora Ludmilla: 'O sim mais importante'

A cantora Ludmilla foi surpreendida pela esposa, Brunna Gonçalves, com uma homenagem para lá de especial na segunda-feira, 16, data em que as duas completaram mais um ano de união. Por meio das redes sociais, a dançarina resgatou uma foto do dia em que o casal subiu ao altar, em 2019, e se declarou à amada.

"Hoje além de meu aniversário, completamos 5 anos de casadas! O ‘sim’ mais importante e marcante de toda minha vida, não tem um dia sequer que eu não agradeça estar ao seu lado… Obrigada por ser essa companheira incrível! Te amo, te amo, te amo", escreveu Brunna Gonçalves na legenda.

Mais cedo, a dançarina, que completou 33 anos de vida, também ganhou uma declaração romântica de Ludmilla por seu aniversário. Sempre muito apaixonada, a cantora fez questão de frisar o quanto é feliz ao lado da esposa, que está grávida do primeiro filho do casal.

"16 de dezembro segue sendo o dia da minha pessoa preferida. A pessoa com quem amo passar cada segundo, que me manda os melhores memes da internet, que me faz ter vontade de voltar correndo para casa só para assistir mais um episódio da nossa série favorita. A pessoa que fura a dieta junto comigo, que desmarca todos os compromissos para ir à praia juntas, e que agora está gerando o maior presente das nossas vidas", iniciou Ludmilla.

E completou: "Hoje é o dia da pessoa que eu adoro tirar do sério, mas que também amo fazer sorrir, porque sei como arrancar aquelas gargalhadas tão gostosas que eu repito as graças só para ouvir de novo. Feliz vida, meu amor! Que esse novo ciclo seja cheio de surpresas boas, do jeito que você merece. Que todos os seus sonhos se realizem e que você continue sendo essa mulher incrível e maravilhosa. Te amo".

Brunna celebra 5 anos de casamento com Ludmilla - Reprodução/Instagram

Ludmilla mostra reação da família com gravidez de Brunna Gonçalves

A cantora Ludmilla usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 16, para compartilhar com os fãs um momento bastante especial: o dia em que revelou para a família a gravidez da esposa, Brunna Gonçalves. Juntas desde 2018, elas esperam o primeiro filho do casal.

Em seu Instagram, Ludmilla publicou um vídeo emocionante mostrando a reação dos familiares com a novidade. Nas imagens, é possível perceber muito choro de felicidade de Silvana Oliveira, mãe da cantora; Mirian, a sogra; além da irmã e outros membros; confira detalhes!

