Ludmilla mostra reação da família ao revelar gravidez de Brunna Gonçalves

Emoção! A cantora Ludmilla dividiu o vídeo do momento em que revelou para a família a gravidez da esposa, Brunna Gonçalves

A cantora Ludmilla usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 16, para compartilhar com os fãs um momento bastante especial: o dia em que revelou para a família a gravidez da esposa, Brunna Gonçalves. Juntas desde 2018, elas esperam o primeiro filho do casal.

Em seu Instagram, Ludmilla publicou um vídeo emocionante mostrando a reação dos familiares com a novidade. Nas imagens, é possível perceber muito choro de felicidade de Silvana Oliveira, mãe da cantora; Mirian, a sogra; além da irmã e outros membros.

Ao longo do registro, a artista também colocou o momento em que Brunna Gonçalves anunciou a gestação. "É muito gratificante saber que o nosso filho(a) já vem a esse mundo rodeado de tanto acolhimento e amor! O vídeo que vocês mais pediram está aí…", escreveu Ludmilla na legenda.

Vale lembrar que o casal anunciou publicamente a gestação em novembro, durante um show em São Paulo e, posteriormente, publicaram um vídeo nas redes sociais contando a novidade. Nesta terça-feira, 17, acontece o chá revelação, onde Brunna Gonçalves e Ludmilla descobrirão o sexo do primeiro bebê.

Mais cedo, a dançarina dividiu com os seguidores detalhes dos preparativos para o evento. O local escolhido pelo casal é uma mansão com mais de 20 mil metros quadrados, e contará com um palco para shows no gramado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUDMILLA (@ludmilla)

Brunna Gonçalves revela mudança de hábitos para engravidar

Grávida do primeiro filho com Ludmilla, Brunna Gonçalves tem compartilhado com os seguidores cada momento de sua nova fase na vida pessoal. Recentemente, a influenciadora digital e dançarina usou as redes sociais para falar sobre seu peso e a mudança de alimentação durante a gestação.

Por meio de seus stories no Instagram, Brunna revelou que precisou mudar alguns hábitos para conseguir engravidar; confira detalhes!

Leia também: Ludmilla homenageia Brunna Gonçalves em data especial: 'Pessoa preferida'