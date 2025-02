Lore Improta faz homenagem para o pai: 'Me inspira'

A dançarina Lore Improta usou as suas redes sociais para celebrar o aniversário do pai e fez uma bonita homenagem para o patriarca

Em suas redes sociais, Lore Improta sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 16 milhões de seguidores.

A dançarina fez questão de fazer uma homenagem ao pai, que está fazendo aniversário. Lore mostrou diversas fotos em que aparece ao lado do patriarca e também mostrou momentos especiais dele com a neta Liz, de três anos, filha de Lore e Léo Santana.

"Bem no mês do Carnaval, hoje é o dia de quem me apresentou a melhor festa de rua do mundo, que me ensinou a viver o melhor do São João do Nordeste e me fez criar as melhores memórias da vida. Hoje, não faz diferente com nossa Liz, sempre com a mesma alegria e muito amor. Feliz aniversário, pai! Eu não tenho palavras para descrever o que representa para mim e o quanto me inspira. Te amo demais", escreveu ela.

Diagnóstico

A dançarina e influenciadora Lore Improta desabafou recentemente sobre o diagnóstico de Neuroma de Morton, uma condição que afeta os pés e pode trazer bastante desconforto, principalmente para quem, como ela, tem uma rotina intensa de dança.Para entender melhor o diagnóstico e os cuidados necessários, a CARAS Brasil conversou com o médico Alexandre Godoy, membro da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico.

O Neuroma de Morton é o espessamento benigno do nervo interdigital do pé. Segundo o especialista, as principais causas desse problema estão relacionadas à compressão do nervo, muitas vezes causada por calçados apertados ou de salto alto, que comprimem a região entre os ossos do pé. Além disso, lesões traumáticas, deformidades e atividades físicas intensa associada a uso de calçados não protetores podem contribuir para o desenvolvimento da condição.

Os sintomas mais comuns incluem dor na região plantar do pé, próxima a base dos dedos, especialmente ao caminhar, de intensidade variável tipo pontada ou choque e pode estar associada a irradição, formigamentos ou adormecimento dos dedos do pé.

O médico explicou ainda que o diagnóstico de Neuroma de Morton é geralmente clínico, baseado na história do paciente e no exame físico. Em alguns casos, exames de imagem como a ressonância magnética podem ser solicitados para confirmar a condição. Para o tratamento, as opções variam de acordo com a intensidade dos sintomas e o perfil de atividade física do paciente.

