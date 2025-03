Mulher grava momento em que é furtada durante show no Lollapalooza em SP

A influencer Alexia Ferreira registra o momento em que um homem se aproxima e leva o celular dela no festival Lollapalooza no último sábado, 29

A influencer carioca Alexia Ferreira, de 32 anos, gravou o momento exato em que foi furtada durante o show da cantora canadense Alanis Morisette no festival Lollapalooza no último sábado, 29.

A jovem, que viajou para São Paulo para curtir o evento, flagrou o momento em que um homem se aproxima sutilmente dela e leva o seu aparelho celular. O vídeo, que foi publicado em seu perfil no TikTok, já conta com mais de um milhão de visualizações .

“Eu tinha dois celulares. Um deles estava usando para gravar o vídeo e o outro estava pendurado na minha frente através de uma capinha com cordinha. Assim que acabei de gravar o vídeo, fui pegar o meu outro celular e vi que ele não estava mais na capinha”, disse em entrevista ao g1.

Alexia carrega dois celulares por causa de seu trabalho como criadora de conteúdo. “Um celular era o meu pessoal. Mais antigo, o que foi furtado. E o outro eu usava somente como câmera para gravar conteúdo", explicou.

Confira o momento:

Após o furto

Após se dar conta de que havia sido furtada, Alexia questionou as pessoas ao redor se alguém tinha visto algo, mas ela conta que todos disseram que não viram nada.

E explicou o que fez para bloquear seu aparelho. “O meu celular que ainda estava comigo não tinha chip e, portanto, eu não tinha internet nele. Pedi para a menina atrás de mim tentar rotear a internet dela para mim, mas ela não conseguiu. Parei no primeiro stand que vi e pedi ajuda de uma pessoa que estava trabalhando no stand, que a ajudou roteando a internet. Eu entrei na função buscar do iPhone e reportei o meu celular como perdido no mesmo momento."

Alexia, então, foi à casa da amiga onde estava hospedada e fez o Boletim de Ocorrência online do caso.

O que a organização do festival diz?

Ao g1, a organização do festival declarou que "o Lollapalooza contou com uma equipe de segurança altamente treinada e experiente, que trabalha em conjunto com as autoridades competentes para garantir um ambiente seguro para todos os participantes, incluindo um Posto Móvel da Polícia Civil".

"Em casos de furto, é recomendada a realização do registro da ocorrência com a segurança do local para que as medidas legais sejam averiguadas e, se necessário, acionar as autoridades presentes. No total, a empresa contratada para segurança do festival contou com mais de 1 mil funcionários, treinados para atuar em grandes eventos, além de câmeras que monitoram em um Centro de Operações em tempo real todo o Autódromo de Interlagos. É importante ressaltar que durante os dias de evento pessoas foram detidas no recinto e encaminhadas para a Polícia Civil”, diz a produção do Lollapalooza.

Alexia explicou também que não procurou ninguém da organização do festival porque queria resolver o mais rápido possível o bloqueio do aparelho. “Não cheguei a falar com ninguém do festival porque minha prioridade era voltar para onde estava hospedada e os bloqueios necessários para que não acessassem meus aplicativos”.

