Lexa comenta sobre processo de emagrecimento: 'Inchei muito'

A cantora Lexa surgiu na academia e comentou um pouco sobre o seu processo de emagrecimento após a gravidez da filha Sofia, que infelizmente faleceu

Em suas redes sociais, Lexasempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 21 milhões de seguidores. A cantora está retomando sua rotina após a perda da filha Sofia, fruto do seu relacionamento com Ricardo Vianna. A bebê nasceu prematura e morreu três dias após o parto.

Nesta segunda-feira, 31, a artista publicou um vídeo em que aparece na academia e comentou um pouco sobre seu processo de emagrecimento.

Lexa contou que está tendo dificuldades para perder peso, principalmente pela alta quantidade de remédios que precisou tomar.

"Estou tendo muita dificuldade para emagrecer mesmo não parecendo. Tive muito leite e não amamentei. Senti que empaquei na balança e está brabo. Não sei se foi a quantidade enorme de remédio que tomei também, inchei muito. Enfim, estou lutando aqui contra a falta de vontade", disse ela.

Retorno aos palcos

A cantora Lexa, de 29 anos, anunciou na quarta-feira, 26, o seu retorno aos palcos após a perda da primeira filha, Sofia, de seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna. A bebê morreu três dias após o parto, em fevereiro. Agora, a artista revela que abriu a agenda de trabalhos de 2025 por meio de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

"Vamos trabalhar. Estou ansiosa para encontrá-los", escreveu na legenda da publicação. "Agenda 2025 aberta", completou.

Na seção de comentários, os fãs da cantora celebraram: "Brilha, Lexa, te admiro muito" e "Vem com tudo! A gente está aqui doido para te dar um abraço e dizer que a gente te ama", foram algumas das mensagens presentes na publicação.

Na terça-feira, 25, Lexa surgiu curtindo um momento relaxante em uma casa de praia luxuosa em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A artista resolveu curtir alguns dias com a família no local, onde revelou ter criado várias memórias positivas.

