Hailey Bieber revela por que parou de seguir Justin Bieber na web

Após novos rumores de crise no casamento, a modelo Hailey Bieber esclareceu o motivo para deixar de seguir Justin nas redes sociais

Na manhã desta segunda-feira, 31, os fãs de Hailey Bieber ficaram intrigados ao notar que seu nome não aparecia mais na lista de seguidores de Justin Bieber no Instagram. O episódio rapidamente gerou especulações nas redes sociais sobre uma possível crise no casamento, levando muitos internautas a suspeitarem que a influenciadora teria deixado de seguir o marido. Diante dos rumores, Hailey se pronunciou e esclareceu a situação.

"É uma falha. Não deixei de seguir ele. Espero que isso ajude!”, disse ela em um comentário na web.

Fontes próximas informaram ao TMZ que Justin desativou sua conta temporariamente na noite anterior e, ao reativá-la, ocorreu uma falha que fez parecer que Hailey deixou de segui-lo.

Vale lembrar que os famosos são casados desde 2019, quando decidiram unir os laços com uma cerimônia íntima, mas super luxuosa, para seus amigos e familiares.

Justin e Hailey ficaram noivos em 2018 e se casaram no civil apenas dois meses depois do pedido, em Nova York. Porém, eles oficializaram seu casamento com as pessoas mais próximas em 30 de setembro de 2019 no resort de luxo Hotel Montage Palmetto Bluff, na Carolina do Sul, Estados Unidos.

Justin Bieber afasta rumores de crise no casamento

Afastando os rumores de crise no relacionamento, o cantor Justin Bieber usou as redes sociais no dia 14 de fevereiro para celebrar o Dia de São Valentim - ou Valentine's Day - ao lado da esposa, Hailey Bieber. Casados há seis anos, os dois são pais de Jack Blues Bieber, nascido em agosto de 2024.

Na web, Justin abriu um álbum de fotos ao lado da modelo. "Feliz Dia dos Namorados dos Biebers", escreveu ele na legenda da publicação, agitando os fãs.

"Amo vocês demais, meu Deus do céu", declarou uma seguidora brasileira. "Lindos, lindos, meus amores!", elogiou outra. "Vocês são os papais mais lindos que já vi", ressaltou mais uma.

Confira a sequência de fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Justin Bieber (@justinbieber)

