A dançarina Lore Improta e o cantor Leo Santana estão juntos desde 2017 e são pais de Liz, que nasceu em setembro de 2021

A dançarina Lore Improta, 31 anos, decidiu celebrar os quatro anos de casamento com o cantor Leo Santana , de 36, por meio de uma publicação feita em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 20. No post, a famosa se declarou ao amado, com quem tem a primogênita, Liz, de três anos, e relembrou momentos do relacionamento .

“4 anos do nosso ‘sim’! E eu continuo dizendo sim todos os dias pro meu parceiro de vida, meu grande amor, o homem que me deu meu melhor presente”, escreveu na legenda da publicação.

“Hoje não é dia de comemorar só o nosso casamento, mas também nossas escolhas diárias um pelo outro, cada desafio, cada perrengue, cada conversa, cada abraço e cada alegria que nos trouxe até aqui e ainda vai nos levar muito longe”, prosseguiu.

E continuou: “Sou apaixonada por nós dois e nunca vou cansar de dizer isso, que o nosso amor continue gigante como você, meu nenu. Te amo, Leo Santana”, concluiu.

Lore Improta fala sobre ficar longe da filha por conta do trabalho

Em outubro do ano passado Lore Improta falou sobre ficar longe de sua filha, Liz, a pequena Liz, por conta de seu trabalho. A famosa, então, decidiu desabafar e refletir sobre a importância de exercer sua profissão mesmo sendo mãe.

Ao ver um vídeo da herdeira mandando beijo e dizendo que estava com saudade após acordar procurando por ela, Lore revelou que sente culpa por ficar longe da menina, mas em seguida se lembra que precisa realizar seus sonhos e ser um exemplo de mulher trabalhadora para a garota. Confira!

