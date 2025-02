Médico alerta sobre hábitos no diagnóstico de Lore Improta: 'Agravar os sintomas'

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico Alexandre Godoy, membro da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico, explicou o diagnóstico de Lore Improta

A dançarina e influenciadora Lore Improtadesabafou recentemente sobre o diagnóstico de Neuroma de Morton, uma condição que afeta os pés e pode trazer bastante desconforto, principalmente para quem, como ela, tem uma rotina intensa de dança. Para entender melhor o diagnóstico e os cuidados necessários, a CARAS Brasil conversou com o médico Alexandre Godoy, membro da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico.

O Neuroma de Morton é o espessamento benigno ddo nervo interdigital do pé. Segundo o especialista, as principais causas desse problema estão relacionadas à compressão do nervo, muitas vezes causada por calçados apertados ou de salto alto, que comprimem a região entre os ossos do pé. Além disso, lesões traumáticas, deformidades e atividades físicas intensa associada a uso de calçados não protetores podem contribuir para o desenvolvimento da condição.

E os sintomas?

Os sintomas mais comuns incluem dor na região plantar do pé, próxima a base dos dedos, especialmente ao caminhar, de intensidade variável tipo pontada ou choque e pode estar associada a irradição, formigamentos ou adormecimento dos dedos do pé.

O médico explicou ainda que o diagnóstico de Neuroma de Morton é geralmente clínico, baseado na história do paciente e no exame físico. Em alguns casos, exames de imagem como a ressonância magnética podem ser solicitados para confirmar a condição. Para o tratamento, as opções variam de acordo com a intensidade dos sintomas e o perfil de atividade física do paciente.

Hábitos que podem agravar o quadro

Em relação aos hábitos que podem agravar o quadro, o especialista alerta: "A falta de alongamento, a alta demanda de deslocamento (caminhar/andar) e uso de calçados que aumentam a pressão na região plantar do pé próxima a base dos dedos, são hábitos que podem agravar os sintomas".

Embora o Neuroma de Morton seja uma condição benigna, Alexandre Godoy alerta que, se não tratado corretamente, pode levar a complicações. "Trata-se de lesão benigna, sem risco de complicações graves pela evolução natural do problema. Contudo, se submetido a tratamento não adequado - especialmente invasivo ou cirúrgico - pode levar a complicações locais significativas".

Para prevenir o Neuroma de Morton, especialmente para pessoas que praticam atividades de alto impacto, o especialista enfatiza: "A prevenção é possível e recomendável, principalmente com uso de calçados que não permitam elevação da pressão na região plantar do pé próxima a base dos dedos e impacto de repetição na região plantar".

