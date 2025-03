Ivete Sangalo improvisa e faz show surpresa em viagem de trem ao Peru

De férias, a cantora Ivete Sangalo canta uma versão improvisada de Corazón Partío ao lado do marido, o nutricionista Daniel Cady

A cantora Ivete Sangalo, de 52 anos, fez um show surpresa durante uma viagem de trem ao Peru . Na ocasião, a artista aparece improvisando a canção Corazón Partio, hit de Alejandro Sanz , com uma banda local. O registro foi feito pelo marido da baiana, o nutricionista Daniel Cady, de 39, e publicado em seu perfil no Instagram no último domingo, 30.

“Depois do rango, fomos dar uma caminhada pelo trem para fazer a digestão… Ela não se aguentou e já começou a tocar discretamente”, escreveu Daniel. “Foi só uma questão de tempo para ela começar a dar um show.”, continuou.

A canção em questão faz parte do repertório de Ivete há alguns anos. Ela fez até um dueto com Sanz no DVD Multishow ao Vivo: Ivete no Maracanã, de 2007.

Ivete Sangalo e Daniel Cady estão fazendo uma viagem por Machu Picchu. Juntos há 16 anos, os dois são pais de Marcelo, Helena e Marina.

De férias em Machu Picchu, no Peru, Ivete Sangalo soltou a voz ao cantar “Corazón partío” durante um passeio. Que voz meus amigos, que voz! pic.twitter.com/jC5SPZ86sA — Infos Ivete (@infosivetesng) March 30, 2025

Ivete Sangalo mostra treino intenso para o Carnaval

Em fevereiro, Ivete Sangalo mostrou como se prepara para o Carnaval. Há poucos dias da folia, a artista publicou um vídeo exibindo os exercícios que faz para preparar seu condicionamento físico.

Na academia, a baiana anda na esteira na companhia de uma profissional para preparar sua voz e respiração. Além disso, Ivete faz agachamento com peso e com pulo para simular sua performance no palco. Até luta acaba fazendo parte do processo para ela ficar mais preparada em suas apresentações. Confira!

