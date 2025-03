Flávia Alessandra se declara realizada na carreira e família: 'Consegui um equilíbrio'

Em entrevista à CARAS Brasil, Flávia Alessandra revela ter encontrado o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal e se diz realizada com conquista

Flávia Alessandra (50) construiu uma trajetória de sucesso na televisão brasileira, marcada por papéis emblemáticos que conquistaram o público. Para além do reconhecimento pelos trabalhos na telinha, a atriz também valoriza profundamente sua vida pessoal. Casada com Otaviano Costa (51) e mãe de Giulia Martins(25) e Olívia Costa (14), Flávia encontrou na união da carreira com a família a chave para sua felicidade. Em entrevista à CARAS Brasil, ela se declara realizada em todas as áreas de sua vida: "Consegui um equilíbrio", revela.

A força feminina

A atriz considera essencial encontrar um meio-termo entre sua paixão pela atuação e a vida pessoal. "Acho que consegui um equilíbrio em áreas que considero fundamentais para eu me realizar na minha vida. Então, foi a minha área profissional, sim, ela veio em primeiro lugar. Eu precisava sentir a minha estabilidade, ter certeza do que eu queria para dar os próximos passos", compartilha.

Dona de papéis marcantes e muito presente no mundo digital, Flávia reconhece a importância da representatividade feminina e não esconde a alegria de ver o impacto real que pode ter em outras mulheres com seu trabalho: "Ah, é uma sensação, assim, deliciosa, eu poder tocar outras mulheres e receber delas também esse feedback, sabe? É o meu maior prazer, eu confesso, quando saio nas ruas, quando eu tô em algum lugar e eu ouço das mulheres: 'Ah, eu vi aquilo que você falou, nossa, me emocionei com uma cena sua. Ah, que bacana aquele outro ponto que você trouxe'."

Como motor de sua trajetória, a atriz destaca o papel fundamental da mãe em sua criação. "A minha mãe, é óbvio, foi uma mulher que me inspirou e me inspira, que criou três filhas com o papai muito tempo em alto-mar, longe, e mamãe tendo pulso para os três filhos."

Ela também menciona como suas filhas são uma fonte constante de aprendizado e inspiração. "Hoje, as minhas filhas me inspiram e muito me ensinam também. Uma nova geração com novos pensamentos, novos olhares e, graças a Deus, dentro de casa tenho lindos olhares", conta.

Luta e união feminina

Durante o Mês da Mulher, Flávia reforçou a necessidade de continuar a luta por igualdade. "Nossa, tem tanta coisa pra mudar ainda, gente, por isso esse dia é tão fundamental. Tem tanta coisa... feminicídio, mulheres sendo caladas, objetificadas, sem voz, sem prazer, sem pensamento. São muitas questões que a gente ainda precisa trazer."

Apesar dos desafios, a atriz celebra os avanços conquistados e destaca a importância da sororidade. "Temos também muitas coisas positivas para comemorar, mas ainda estamos numa caminhada de luta. E assim sigamos de mãos dadas, que isso é o principal. Que a gente se una, que as mulheres se unam, que as mulheres não falem uma da outra, que as mulheres não julguem umas às outras, porque quando a gente entender isso, a gente vai entender a nossa força também."

Empoderamento

A atriz se mostra otimista com o futuro e reforça a importância da união feminina para alcançar mudanças. "Meu recado é esse: que a gente entenda a nossa força, que a gente entenda a nossa potência, que a gente entenda que a gente pode ser o que a gente quiser e estar onde a gente quiser, mas que a gente se una, se una mesmo, definitivamente. Quando a gente entender esse nosso potencial e a gente se unir, vai ser muito incrível."

Realizada na vida profissional e pessoal, Flávia segue inspirando mulheres dentro e fora das telas e mostrando que é possível construir uma carreira sólida sem abrir mão da família e da felicidade.

