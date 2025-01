Leticia Spiller se declara no aniversário de 14 anos da filha caçula: 'A flor mais bela'

A atriz Leticia Spiller usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 20, para celebrar o aniversário de 14 anos de sua filha caçula, Stella

Dia de festa na casa da atriz Leticia Spiller! A artista usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira, 20, para celebrar o aniversário de 14 anos de sua filha caçula, Stella, fruto do relacionamento com o fotógrafo Lucas Loureiro e fez uma linda declaração à ela.

Na punblicação, a atriz resgatou série de fotos da adolescente ao longo dos anos. "Hoje a flor mais bela do meu jardim faz 14 anos!! Doce menina de olhar penetrante, doravante o novo que se abre. Destemida aquariana; de tempestades e branduras; rodeada de amigos; meu pé no chão ascendente touro cúspide capricórnio e lua em leão; meu tudo dentro bem dentro de aconchego de amor de cheiro de colo pronto pra te dar", começou ela na legenda da publicação.

E complementou: "Minha poesia de todo dia, que me ensina todos os dias, que me alerta, que me aprimora, que sinaliza a melhora. Gratidão é a palavra e bençãos em seu caminho filha minha, bençãos da mãe que te ama. Do padrinho Pedro que te ama; da família que te ama; luz no coração busque sempre a felicidade nunca pare de buscar, mesmo que encontre lágrimas e pedras pois são elas que vão te mostrar o caminho da alegria, da paz e do amor. Sempre estarei com você."

Vale lembrar que Letícia Spiller também é mãe de Pedro Novaes, que está no ar na pele de Beto na novela das seis da Globo, Garota do Momento. O ator é fruto do relacionamento dela com Marcello Novaes.

Recentemente, em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, Leticia Spiller foi sincera ao abrir sobre sua atual relação com Marcello Novaes. Os atores estiveram juntos entre os anos 1995 e 2000, após se conhecerem durante as gravações da novela Quatro por Quatro (1994). Veja o que ela disse!

