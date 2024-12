Leticia Spiller abre o jogo sobre a convivência com o ex-marido, Marcello Novaes

Em entrevista, Leticia Spiller falou sobre a relação de amizade que mantém com Marcello Novaes, mesmo após o término: "Não é mais sobre nós"

Em entrevista recente à coluna Play, do jornal O Globo, Leticia Spiller foi sincera ao abrir sobre sua atual relação com Marcello Novaes. Os atores estiveram juntos entre os anos 1995 e 2000, após se conhecerem durante as gravações da novela Quatro por Quatro (1994). Juntos, eles são pais de Pedro Novaes, nascido em 1996.

Apesar do término, a artista garantiu que eles mantêm uma relação de amizade até hoje. "Para mim, é algo tão natural. Essa amizade entre pais e mães deveria ser o mais comum, porque a história continua. Já não é mais sobre nós ou nosso ego, é sobre eles (os filhos), sobre o que vem", refletiu.

"Nunca entendi esses desentendimentos. Infelizmente, isso acontece porque nem todo mundo consegue lidar com frustrações, mágoas e ressentimentos em prol dos filhos. Sempre pensei que o amor se transforma. Acredito que não devemos ter sentimento de posse ou apego pelas pessoas. Precisamos evoluir, e evolução é pensar no próximo", completou Leticia Spiller.

Recentemente, o ex-casal recorreu às redes sociais para demonstrar apoio ao filho, Pedro Novaes. O jovem estreou como protagonista na novela Garota do Momento, da TV Globo, e recebeu declarações emocionantes dos pais.

Leticia Spiller impressiona ao mostrar sua pele sem filtro

A atriz Leticia Spiller impressionou na última quarta-feira, 27, ao compartilhar uma foto em sua rede social bem natural. Aproveitando a luz do dia, a loira fez a selfie de cara lavada e comentou que não usou filtro para a postagem.

Aos 51 anos, a famosa não passou despercebida com sua beleza impactante e claro que recebeu vários elogios pela pele belíssima. Sincera, Leticia Spiller admitiu que tem vários cuidados com sua médica e que a situação é fruto do acompanhamento com a especialista.

"Selfiezinha sem filtro para agradecer a minha dermato querida", escreveu ela na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram a artista. "Gata", elogiaram. "Seria um sonho acordar assim", desejaram outros.