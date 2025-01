Leticia Spiller radicaliza o visual e impressiona ao se despedir dos fios loiros

Mudanças! A atriz Leticia Spiller deixou a fase loira para trás e surgiu com os cabelos escuros: 'Minha nova versão'

Ano novo, cabelo novo! A atriz Leticia Spiller impressionou os seguidores no último sábado, 18, ao revelar que passou por uma mega transformação em seu visual. A artista, que até então possuía os fios loiros, decidiu deixar o tom claro para trás e aderiu a versão morena.

Por meio de seu Instagram oficial, Leticia compartilhou um vídeo exibindo detalhes da mudança nas madeixas. Esbanjando beleza e elegância, a famosa não escondeu a alegria em mostrar sua nova versão.

"Uma nova fase, uma nova cor! Estou muito feliz com essa transformação incrível! Eu amei o resultado e essa minha nova versão, pelas mãos de Lucas Possetti. E aí, curtiram minha versão morena?", escreveu a atriz na legenda da postagem.

O vídeo do novo visual de Leticia Spiller rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos internautas, que fizeram questão de deixar comentários carinhosos elogiando sua transformação radical. "Uau!! Ficou linda como sempre!", declarou uma seguidora.

"Leticia! Fiquei arrepiado aqui, que visual perfeito!", disse outra. "Lindíssima de qualquer forma", falou mais uma. "Meu Deus, que linda!", disparou a atriz Klara Castanho.

Confira o novo visual de Leticia Spiller:

A boa convivência de Leticia Spiller com o ex, Marcello Novaes

Recentemente, em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, Leticia Spiller foi sincera ao abrir sobre sua atual relação com Marcello Novaes. Os atores estiveram juntos entre os anos 1995 e 2000, após se conhecerem durante as gravações da novela Quatro por Quatro (1994).

Eles são pais do ator Pedro Novaes, nascido em 1996. Apesar do término, a artista garantiu que os dois mantêm uma relação de amizade até hoje. "Para mim, é algo tão natural. Essa amizade entre pais e mães deveria ser o mais comum, porque a história continua. Já não é mais sobre nós ou nosso ego, é sobre eles (os filhos), sobre o que vem", refletiu; confira mais detalhes!

