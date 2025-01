Kyra Gracie se declara no aniversário de Malvino Salvador: 'Homem incrível'

O ator Malvino Salvador completou 49 anos nesta sexta-feira, 31, e ganhou uma bela homenagem da esposa, a ex-lutadora de Jiu-Jitsu Kyra Gracie

O ator Malvino Salvador completou 49 anos de vida nesta sexta-feira, 31, e ganhou uma homenagem especial de sua esposa, a ex-lutadora de Jiu-Jitsu Kyra Gracie.

Em seu perfil oficial no Instagram, ela compartilhou algumas fotos dos dois juntos e também do artista ao lado dos filhos, Ayra, de 10 anos, Kyara, de oito, Rayan, de quatro, além de Sofia, de 15, de um relacionamento anterior, e escreveu uma bela mensagem.

"Hoje é aniversário do meu amor, e não poderia deixar de celebrar sua trajetória e o homem incrível que ele é. O Malvino é um exemplo para nossos filhos, meu porto seguro, amigo, sócio e companheiro de vida, literalmente o homem dos meus sonhos (eu realmente sonhava com ele antes de conhecê-lo) e sou imensamente grata por compartilhar essa jornada ao seu lado. Que esse novo ciclo seja leve, feliz e repleto de realizações, porque amor e carinho já estão garantidos. Te amo!", declarou Kyra na legenda da publicação.

Confira:

Malvino Salvador aproveita o dia em cachoeira com a família

Recentemente, Malvino Salvador usou as redes sociais para mostrar um passeio que realizou ao lado de sua mulher e filhos. O ator, casado com Kyra Gracie e pai de Ayra, Kyara e Rayan, além de Sofia, de um relacionamento anterior, mostrou a família curtindo o dia em meio à natureza, com direito a banho de cachoeira.

Ao compartilhar as imagens no feed do Instagram, Malvino contou que a família está aproveitando as férias no Rio de Janeiro. "Curtindo as férias das crianças no Rio! Aqui tem lugares incríveis que acabamos não aproveitando na correira do dia a dia. Fomos na cachoeira da Pedra da Gávea no fim de semana e hoje elas estão curtindo e aprendendo na colônia de férias Anti Bullying da @graciekore", disse ele. Confira a publicação!

