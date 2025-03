Após assistir aos desfiles na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, a apresentadora Luciana Gimenez curte after de Carnaval até as 6 da manhã

A apresentadora Luciana Gimenez, de 55 anos, se jogou na folia de Carnaval nesta segunda-feira, 3, e decidiu publicar alguns dos momentos do festejo por meio dos stories de perfil no Instagram. Na ocasião, a famosa assistiu aos desfiles das escolas de samba durante a noite na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, e depois aproveitou um after até de manhã .

Nos vídeos, Luciana apareceu curtindo a noite. "Agora não vou mais embora...", declarou. Mais tarde, a ex-modelo ainda manteve o pique ao curtir o after no camarote.

Ao chegar em seu hotel às 6h20 da manhã, Gimenez ainda manteve a energia ao dançar na porta. "Inimiga do fim que chama?".

Para o look carnavalesco, Luciana apostou em uma composição com um macacão transparente cheio de recortes. Para completar o look, ainda escolheu uma calcinha fio-dental preta.

Confira, abaixo, os registros do momentos e as imagens do look de Luciana Gimenez:

Luciana Gimenez curte a folia de Carnaval nesta terça-feira, 4 pic.twitter.com/95LkFQCUfr — CARAS Brasil (@carasbrasil) March 4, 2025

Luciana Gimenez curte a folia de Carnaval nesta terça-feira, 4 pic.twitter.com/fcGMVb13oK — CARAS Brasil (@carasbrasil) March 4, 2025

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Luciana Gimenez desfila na Vai-Vai

A apresentadora Luciana Gimenez desfilou neste domingo, 02, no Carnaval em São Paulo pela escola Vai-Vai. A famosa, que retornou à agremiação após 20 anos, deu detalhes da inspiração para sua roupa com transparência, brilhos em dourado, flores vermelhas e uma asa preta.

"A apresentadora desfila pela agremiação paulistana Vai-Vai, no amanhecer, com uma fantasia que vai muito além do que os olhos podem ver - é sobre o legado!", disseram. Confira!

