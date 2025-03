Ana Hickmann mostra comemoração intimista de aniversário: 'O melhor da minha vida'

A apresentadora Ana Hickmann completou 44 anos no último sábado, 1, e celebrou a data de forma intimista. Veja como foi o momento!

A apresentadora Ana Hickmann completou 44 anos no último sábado, 1, e celebrou a data de forma intimista. Na manhã desta segunda-feira, 3, ela usou as redes sociais para mostrar que passou a data na companhia do noivo, Edu Guedes, e do filho, Alezinho, de 10. Os três passaram o fim de semana na fazenda deles e celebraram a data com bolos simples e vela improvisada.

"Esse foi o melhor aniversário da minha vida!!!! Completar 44 anos ao lado dos meus amores não tem preço. Passamos o final de semana na fazenda, perto da natureza, dos animais e fazendo tudo que amamos. E com direito a dois bolos!!!! Estavam deliciosos. Obrigada, meu Deus!!!! Meu novo ciclo começou maravilhoso!!!!", escreveu a apresentadora na legenda.

Veja como foi:

Mensagens especiais

No último sábado, 1, Ticiane Pinheiro usou as redes sociais para comemorar o aniversário de Ana Hickmann . Ela compartilhou vários momentos das duas juntas e escreveu uma bela mensagem. "Feliz aniversário, minha amiga linda e companheira de todas as manhãs. Que seu dia seja abençoado com muita saúde, amor, alegrias e momentos incríveis! Que seja um ano com muitas realizações e conquistas. Sucesso! Te amo @ahickmann e torço para que tudo fique bem", disse a famosa na legenda da publicação.

E Ana também ganhou uma mensagem especial do noivo, Edu Guedes. "Há 21 anos nos conhecemos, nunca podia imaginar que depois te tanto tempo de muitos trabalhos e amizade estaríamos juntos. Esse ano talvez tenha sido o mais difícil e desafiador da sua vida. Mas com muito esforço e trabalho você a cada dia me mostra como é uma excelente mãe, dona de casa e mulher. Tenho certeza que irá vencer e passar por todos os desafios e dificuldades que te deixaram (...). Que todos os seus sonhos acontecem e este recomeço possa te mostrar um final mais feliz e que sempre buscou, te amo", escreveu ele.

Ainda nos últimos dias, Ana Hickmann revelou quantos quilos ganhou dede o último ano e surpreendeu ao revelar os números.

