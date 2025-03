Viviane Araujo se emociona ao revelar que desfilou no Rio enquanto filho estava com febre

Poxa! Viviane Araujo ficou emocionada ao compartilhar preocupação com o filho que estava com febre em casa durante seu desfile no RJ: "Bem difícil"

Na madrugada desta terça-feira, 4, Viviane Araujo se emocionou ao falar sobre um momento ddelicado que enfrentou antes de brilhar na Sapucaí como Rainha de Bateria da Salgueiro. Em entrevista à LeoDias TV, a atriz confessou que precisou deixar seu filho, Joaquim, em casa com febre para cumprir seu compromisso com a escola de samba.

Viviane contou que passou o dia cuidando do pequeno, mas, apesar do aperto no coração, precisou sair, garantindo que ele estava sob os cuidados do marido, o empresário Guilherme Militão. “Meu filho está com 38 graus de febre, passou mal o dia inteiro, então foi bem difícil sair, deixar ele e vir para cá, enfim. Eu sei também que ele está bem cuidado, meu marido deu toda assistência porque eu tive que sair bem antes de casa, mas agora, ele já está melhor”, disse ela.

Ainda durante o bate-papo, ela, que estava fantasiada como um caracará para o desfile, explicou que, mesmo ansiosa, recebeu atualizações sobre Joaquim ao longo da noite, o que a ajudou a ficar mais tranquila. “Ele já tá melhorzinho, conseguiu comer, aí já tá dormindo, já tá bem, graças a Deus”, celebrou.

Assista:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Inspiração em Daniela Mercury

Na madrugada de sábado, 1º, a atriz Viviane Araujo brilhou no posto de rainha de bateria da escola de samba Mancha Verde no sambódromo do Anhembi, em São Paulo. A estrela surgiu deslumbrante na passarela do samba com uma fantasia inspirada na cantora Daniela Mercury.

O modelito foi confeccionado em pedrarias pretas com luvas nas cores vermelha e azul, que representam um dos figurinos icônicos de Mercury ao longo de sua carreira para o álbum O Canto da Cidade, de 1992. A fantasia fez parte do enredo da agremiação neste ano, que foi ‘Bahia, da Fé ao Profano’.

“Hoje é dia de exaltar essa terra de encantos, cores e axé! O canto dessa cidade ecoa forte, levando nossa energia e nossa história para o mundo. Minha fantasia é muito icônica, porque ela representa ‘O Canto da Cidade’. É em homenagem a Daniela, né? Uma grande estrela da música baiana. Eu quis fazer essa releitura”, disse ela. Veja as fotos!

Leia também:Viviane Araujo recebe carinho dos fãs ao desembarcar em São Paulo