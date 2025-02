Médica alerta sobre diagnóstico de Sidney Magal: 'Não tem cura'

Sidney Magal causou preocupação na equipe médica ao apresentar sérios sintomas

Um sangramento no cérebro foi o alerta para Sidney Magal (74). Em maio de 2023, o cantor foi internado no Hcor, em São Paulo, e recebeu o diagnóstico de pressão arterial, após passar mal durante um show em São José dos Campos.

O diagnóstico acende alerta, já que cada vez mais pessoas são diagnosticadas com o problema de saúde. Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Cibele Spinelli, Médica nutróloga, explica que a doença não tem cura e que pode ser causada por uma série de fatores.

"A hipertensão arterial é diagnosticada quando a pressão arterial sistólica é consistentemente igual ou superior a 130 mmHg e/ou a pressão arterial diastólica é igual ou superior a 80 mmHg, em medições realizadas em consultório. A hipertensão pode ser causada por uma combinação de fatores genéticos, ambientais e comportamentais, incluindo o excesso de consumo de sal, sedentarismo, obesidade, estresse, consumo excessivo de álcool e predisposição genética", afirma.

Apesar de necessitar de atenção máxima, a também conhecida como pressão alta tem controle com a melhora do estilo de vida. Começar com uma alimentação saudável e menor ingestão de sal nos preparos dos pratos.

"A hipertensão arterial não tem cura definitiva, mas pode ser controlada com mudanças no estilo de vida e, se necessário, tratamento medicamentoso. Embora fatores genéticos possam contribuir para a predisposição à hipertensão, muitos casos estão relacionados a fatores modificáveis, como dieta inadequada, sedentarismo, obesidade, consumo excessivo de álcool, tabagismo e estresse. Além disso, algumas condições médicas, como doenças renais, distúrbios hormonais e o uso de certos medicamentos, também podem causar hipertensão (hipertensão secundária)", conta.

Segundo a especialista, alguns pacientes necessitam de medicamentos para controlar a doença incurável, como a do cantor. No entanto, na maioria dos casos o controle sobre os fatores de riscos, como estresse, ingestão de sódio e sedentarismo ajudam na melhor qualidade de vida do paciente.

