A atriz Fernanda Torres, que vive Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui, diz que o longa "virou um movimento pátrio" e que ficou "impressionada" com a reação dos brasileiros ao Oscar

A atriz Fernanda Torres, de 59 anos, revelou nesta segunda-feira, 3, durante entrevista coletiva em Los Angeles, Estados Unidos, que a equipe do filme Ainda Estou Aqui tinha receio do longa brasileiro sair da cerimônia de premiação do Oscar 2025 sem estatueta .

“Tínhamos muito medo de não levar o Oscar para casa. Ficava um empurrando para o outro. O Walter dizia: 'você é que tem chance'. E eu dizia: 'não, Walter, você é que vai subir ali, estou empurrando para você essa responsabilidade'”, disse.

Na ocasião, a intérprete de Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui também falou sobre a mobilização nacional com a vitória do longa

“O Brasil está uma loucura. Não sei o que aconteceu que esse filme virou um movimento pátrio. O Brasil abraçou esse filme! Nós ficamos muito impressionados com o poder que isso foi criando, que isso foi representando”, declarou.

Fernanda Torres, Walter Salles e Selton Mello revelam os próximos projetos

Após o filme brasileiro Ainda Estou Aqui levar o Oscar de Melhor Filme Internacional neste domingo, 2, o diretor do filme, Walter Salles, e os atores Fernanda Torres e Selton Mello participaram de uma transmissão ao vivo no Jornal Nacional, da TV Globo, na noite desta segunda-feira, 3, para comentar sobre a vitória do longa na premiação.

No bate-papo, o trio revelou, inclusive, o que farão nos próximos dias. "Dormir" , disparou Fernanda. "Eu estou de óculos escuros porque estou com vergonha do meu olho. A gente está igual maratonistas na final. Mas eu vou dormir.", destacou.

Sobre os projetos futuros, os três chegaram a revelar detalhes sobre os próximos trabalhos anteriormente.

De acordo com O Globo, Walter Salles prepara uma série sobre o ex-jogador e médico, Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira para o Globoplay.

Fernanda Torres voltará ao teatro e seguirá com temporadas de A casa dos budas ditosos, espetáculo inspirado na obra homônima de João Ubaldo Ribeiro.

Selton Mello, por sua vez, fará sua estreia em Hollywood. Ele estará no cinema americano num remake diferentão de Anaconda, clássico de 1997. Confira!

