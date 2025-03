Monica Benini mostra Carnaval com Junior Lima e web reage: 'Melhor forma de curtir'

O cantor e músico Junior Lima está curtindo o Carnaval com a esposa, Monica Benini, longe da folia. Veja a foto do casal!

O cantor e músico Junior Lima está curtindo o Carnaval com a esposa, Monica Benini, longe da folia. Nesta terça-feira, 4, a influenciadora usou as redes sociais para compartilhar um álbum de fotos em que posava em meio à natureza com o companheiro.

"Nosso Carnaval", escreveu na legenda da publicação. Além de mostrar um momento ao lado do músico, ela também compartilhou que praticou caiaque na água. Vale lembrar que os dois se casaram em 2014 e têm dois filhos juntos: Otto, de 7 anos, e Lara, de 3.

Nos comentários da publicação, os fãs deixaram elogios. "Bom demais", disse uma. "Amo esse casal lindo!", comentou outra. "Pra mim é a melhor forma de curtir o carnaval. Paz e sossego", opinou ume terceira pessoa.

Veja as fotos:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Monica Benini (@monicabenini)

Mais filhos?

Recentemente, Mônica Benini falou sobre a possibilidade de ter mais filhos com Junior. Ela foi questionada sobre assunto após abrir uma caixinha de perguntas nos stories de seu perfil pessoal.

"Acho muito curioso o tanto que essa pergunta aparece. Toda caixinha de perguntas que abro, ela é a primeira", disse. "Não respondo nunca, porque sempre é a mesma pergunta, mas fico nessa 'por que que as pessoas têm essa curiosidade?'", questionou.

Para não deixar o internauta curioso, Mônica completou: "Não, não quero [ter mais filhos]. Já falei algumas vezes... Não pretendo e é a última vez que vou responder".

Ainda durante a interação, Mônica Benini abriu o coração sobre uma fase difícil em seu casamento com Junior Lima. Em suas redes sociais, ela expôs que eles enfrentam desafios comuns de qualquer relacionamento e compartilhou como superam essas dificuldades juntos.

“Aí vem o alerta: cuidado com o que vocês veem no Instagram e com o que vocês projetam da vida das pessoas que vocês acompanham. A vida de ninguém é perfeita. Nenhum casal é perfeito, nenhuma criança é perfeita, nenhum adulto é perfeito. Ninguém é perfeito. Não existe isso, se você vive em busca de um ideal de perfeição a probabilidade de você se frustrar é quase 100%”, disse Mônica.

“Nós somos um casal real, não tem perfeição. Obviamente, a gente tem nossos desentendimentos, a gente já passou por fase difícil, mas a gente tem muita disposição para estar ali, muita vontade de ficar juntos e a gente se ama muito. Então a gente vai atrás do que ajuda a gente a deixar a relação sólida, mas perfeição não existe”, encerrou.

