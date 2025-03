Big Brother / conversas

BBB 25: Renata compara Delma a outra sister e reclama: 'Não gostei'

A dinâmica do Sincerão segue mexendo com os ânimos dos brothers do BBB 25, da Globo. E Renata desabafou após desentendimento com Joselma

Renata no BBB 25 - Foto: Reprodução/Globo